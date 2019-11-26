Що подарувати чоловікові на Новий рік, найкращі ідеї до головного свята 2020 року – у матеріалі Фактів ICTV.

Що покласти під ялинку чоловіку – Факти ICTV підготували ідеї подарунків на Новий рік.

Парфуми

Це дуже індивідуальний подарунок, і його точно не подаруєш просто знайомому або хлопцю після декількох тижнів побачень. Адже аромат – річ дуже делікатна, і догодити тут складно. Але інша справа чоловік – ви точно знаєте його улюблені парфуми і з задоволенням покладете їх під ялинку до свята.

Подарунковий набір

З’єднати разом його улюблені дрібниці. Наприклад, пачку кави, яку він обожнює, диск з улюбленими виконавцями, термочашку з оригінальним написом, яка буде зігрівати його у морозні вечори. Загалом, наповнити коробочку можна по-різному.

Як варіант, подарунковий набір замовте в інтернеті – зараз там безліч варіацій.

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Планер

Якщо ваш чоловік любить все планувати і робить це не у голові, а на аркуші паперу, подаруйте йому оригінальний і зручний планер. Зараз їх величезна кількість – чудернацький, лаконічний, блокнот-мотиватор, без дат бао звичайний щоденник.

Обирайте той, який більше підходить під образ життя вашого чоловіка. І не забудьте про оригінальний дизайн. Впевнені, він це оцінить.

Іміджевий подарунок

Статусна, що підкреслює імідж вашого чоловіка річ, стане відмінним подарунком. Головне, не можна економити і краще відмовитися від занадто популярних брендів. Це повинен бути справжній ексклюзив.

Серед таких подарунків перші місця займають ремінь, краватка, іменна сумка, статусний годинник і хороша візитниця. Якщо ваш чоловік працює в особистому офісі, можна подарувати йому письмовий набір на стіл.

Настільні ігри

Якщо ваша друга половинка домосід, то відмінним подарунком для нього стануть настільна або комп’ютерна гра. Він із задоволенням запрошуватиме друзів додому і проводитиме зимові вечора у колі найближчих людей.

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