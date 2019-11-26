Хто насправді створив автомат Калашникова, міфи та чому автомат став таким популярним у світі.

Автомат Калашникова – одразу на кількох державних прапорах та гербах. Зокрема Зімбабве, Мозамбіку й Буркіна-Фасо.

Основна зброя армій соцтабору та пострадянських країн. Улюблений автомат терористів та африканських повстанців. Автомат Калашникова став зброєю дійсно масового ураження. Із АК за мінімальними підрахунками було убито кілька мільйонів людей.

Після розвалу СРСР з радянських складів на чорний ринок хлинули мільйони автоматів.

У стрічці згадується і пострадянська Україна, як один з основних ринків збуту АК. За даними військових експертів, у нас в нелегальному обігу понад мільйон автоматів.

Радянська історіографія повідомляє, що він спроектував автомат у 1946 році. І вже наступного року перший АК зійшов з конвеєра. Але як звичайний танкіст, старший сержант Михайло Калашников міг створити зброю світового рівня.

Експерти вказують на цікаву деталь. До російського Іжевська, де виробляється АК, після війни привезли німецьких фахівців, на чолі з головним зброярем третього рейху Гуго Шмайсером.

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Чимало людей вказують на схожість АК із німецькою штурмовою гвинтівкою СТГ. Чи не був автомат Калашникова – просто її покращеною копією.

Експерт з вогнепальної зброї Сергій Гриненко не прихильник цієї теорії. Вказує все ж на численні конструкційні відмінності між СТГ і АК. Але визнає – німецький слід у Калаша все ж таки був.

Навколо автомату Калашникова – багато міфів і припущень. Один із найпоширеніших – АК пробиває залізничну рейку.

Ще один популярний міф – АК настільки невибагливий, що його можна не чистити.

Утім, зброя дійсно дуже невибаглива. А головне проста в обслуговуванні. Настільки, що Росія використовує її з пропагандистською метою.

Автомат Калашникова – це словосполучення стало настільки популярним в світі, що став ще й зброєю інформаційною. З’явилось таке поняття як культ Калашникова.

Ще за життя Михайло Калашников разом із російськими бізнесменами спробував заробити гроші, продаючи горілку свого імені.

Факти ICTV раніше писали про те, що у Росії відкрили пам’ятник Калашникову з німецьким автоматом.