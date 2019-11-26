Ідеї подарунків для близьких і друзів на День Святого Миколая 2019, дивіться в матеріалі Фактів ICTV.
19 грудня у всьому світі відзначають День Святого Миколая. Це перше новорічне свято і, починаючи з нього, у всіх містах засвічують ялинки і відкривають різдвяні ярмарки.
Традиційно в ніч на 19 грудня слухняним дітям під подушку кладуть подарунки, а неслухняним – різочку. Звичай класти подарунки під подушку з’явився у жителів Східної Європи.
Свято Святого Миколая настільки прижилося в суспільстві, що подарунки отримують і дорослі.
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Якщо у вас немає дітей, або вони не виросли, але ви все одно хочете привітати їх або інших родичів з Днем Святого Миколая, Факти ICTV підготували список подарунків, яким буде радий кожен.
Солодощі у красивому мішечку
Це традиційний подарунок, який підійде і дітям, і дорослим. Мало знайдеться людей, а особливо дітей, які не любили б солодке.
Величезні плитки шоколаду, горіхи у глазурі або шоколадні фігурки – вибір тут дуже великий.
Піжама
Оскільки це перше свято справжньої зими, а за ним підуть ще 2-3 холодних місяці, то тепла піжама буде дуже актуальна.
Піжаму краще вибирати теплу з різдвяним принтом і в традиційних кольорах – червона, зелена, біла.
Шарф
Подарувати шарф на День Святого Миколая також буде дуже актуально. Шарфи з геометричними фігурами, сніжинками або оленями будуть виглядати ідеально.
Ще до нього можна підібрати рукавиці або рукавички, але це тільки в тому в разі, якщо ви знаєте розмір руки.
Косметика
Це може бути доглядова косметика або декоративна. Для дівчат можна підібрати стійку помаду або хорошу туш. Також не зайвим буде зволожуючий крем або флюїд.
Для хлопців ж можна вибрати живильний крем для рук без запаху.
Діти оцінять гель для душу з запахом кока-коли або набір шампунів з супергероями.
Красиві чашки
Чашка ніколи не буває зайвою в будинку, а якщо вона ще зручна і красива, то з легкістю стане приємним нагадуванням про вас.
Часто у людей є цілі набори чашок, але вони користуються однією або двома, тому можна постаратися знайти ту єдину, якою людина буде користуватися щодня.
Квитки в кіно/театр/концерт
Квиток на захід – один з кращих подарунків – він під подушку влізе і людина буде точно щаслива. Єдине, що потрібно – це знання музичних уподобань.
Дітям можна подарувати квиток в кіно на який-небудь мультфільм.
Сертифікат
Якщо ви зовсім не знаєте, якою косметикою користується людина, чи сидить вона на дієті, куди любить ходити і який у неї розмір одягу, то краще полегшити життя і купити сертифікат.
Він може бути на будь-яку суму і у будь-якому магазині. Ви можете, наприклад, вибрати рукавиці і купити сертифікат в еквіваленті цій сумі, а людина потім вибере собі розмір. Або, якщо вона не захоче рукавиці, то зможе отримати непогану знижку на вподобану річ.
Раніше Факти ICTV розповідали, як правильно написали листа з побажаннями до Святого Миколая.