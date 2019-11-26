Ідеї подарунків для близьких і друзів на День Святого Миколая 2019, дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

19 грудня у всьому світі відзначають День Святого Миколая. Це перше новорічне свято і, починаючи з нього, у всіх містах засвічують ялинки і відкривають різдвяні ярмарки.

Традиційно в ніч на 19 грудня слухняним дітям під подушку кладуть подарунки, а неслухняним – різочку. Звичай класти подарунки під подушку з’явився у жителів Східної Європи.

Свято Святого Миколая настільки прижилося в суспільстві, що подарунки отримують і дорослі.

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Якщо у вас немає дітей, або вони не виросли, але ви все одно хочете привітати їх або інших родичів з Днем Святого Миколая, Факти ICTV підготували список подарунків, яким буде радий кожен.

Солодощі у красивому мішечку

Це традиційний подарунок, який підійде і дітям, і дорослим. Мало знайдеться людей, а особливо дітей, які не любили б солодке.

Величезні плитки шоколаду, горіхи у глазурі або шоколадні фігурки – вибір тут дуже великий.

Піжама











Подарунки на День Святого Миколая 2019: що дарувати друзям і близьким / 3 фотографии

Оскільки це перше свято справжньої зими, а за ним підуть ще 2-3 холодних місяці, то тепла піжама буде дуже актуальна.

Піжаму краще вибирати теплу з різдвяним принтом і в традиційних кольорах – червона, зелена, біла.

Шарф

Подарувати шарф на День Святого Миколая також буде дуже актуально. Шарфи з геометричними фігурами, сніжинками або оленями будуть виглядати ідеально.

Ще до нього можна підібрати рукавиці або рукавички, але це тільки в тому в разі, якщо ви знаєте розмір руки.

Косметика











Подарунки на День Святого Миколая 2019: що дарувати друзям і близьким / 3 фотографии

Це може бути доглядова косметика або декоративна. Для дівчат можна підібрати стійку помаду або хорошу туш. Також не зайвим буде зволожуючий крем або флюїд.

Для хлопців ж можна вибрати живильний крем для рук без запаху.

Діти оцінять гель для душу з запахом кока-коли або набір шампунів з супергероями.

Красиві чашки















Подарунки на День Святого Миколая 2019: що дарувати друзям і близьким / 4 фотографии

Чашка ніколи не буває зайвою в будинку, а якщо вона ще зручна і красива, то з легкістю стане приємним нагадуванням про вас.

Часто у людей є цілі набори чашок, але вони користуються однією або двома, тому можна постаратися знайти ту єдину, якою людина буде користуватися щодня.

Квитки в кіно/театр/концерт

Квиток на захід – один з кращих подарунків – він під подушку влізе і людина буде точно щаслива. Єдине, що потрібно – це знання музичних уподобань.

Дітям можна подарувати квиток в кіно на який-небудь мультфільм.

Сертифікат

Якщо ви зовсім не знаєте, якою косметикою користується людина, чи сидить вона на дієті, куди любить ходити і який у неї розмір одягу, то краще полегшити життя і купити сертифікат.

Він може бути на будь-яку суму і у будь-якому магазині. Ви можете, наприклад, вибрати рукавиці і купити сертифікат в еквіваленті цій сумі, а людина потім вибере собі розмір. Або, якщо вона не захоче рукавиці, то зможе отримати непогану знижку на вподобану річ.

Раніше Факти ICTV розповідали, як правильно написали листа з побажаннями до Святого Миколая.