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Факти / Lifestyle

Погода в Україні на 26 листопада (КАРТА)

Майже на всій території України буде хмарна погода з проясненнями, місцями заморозки до -7.

Погода в Україні на 26 листопада (КАРТА)

У вівторок, 26 листопада, жителям західних областей не варто розраховувати на сонячну погоду. Температура повітря вдень -1°…+4°, а вночі -3°…+2°.

На півночі країни очікується хмарна погода. Стовпчики термометрів вдень покажуть -1…2, а вночі -1°…- 6°.

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У центральних і східних регіонах України буде хмарно з проясненнями. Температура вдень 0…3, а вночі -2°…- 7°.

На півдні синоптики також прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Вдень 3°…6°, вночі 1°…- 3°.

Раніше Факти ICTV писали, якою буде погода на Новий рік 2020 та Різдво. Грудень цього року очікується тепліший, ніж зазвичай. Похолодання та снігопади наскочать у другій половині місяця.

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