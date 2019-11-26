Традиції різдвяної вечері у християн західного та східного обрядів дуже схожі. Факти ICTV підготували рецепти страв на католицьке Різдво 2019.
Католицьке Різдво, як і православне – сімейне свято, коли всі збираються за одним столом. У святвечір 24 грудня теж заведено дотримуватися суворого посту до сходу першої зірки.
Різдвяна вечеря складається лише з пісних страв, зокрема рибних. Запечена індичка, качка або гусак подаються вже 25 грудня.
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Традиційні різдвяні страви у католиків відрізняються залежно від країни. Ми зробили невелику добірку рецептів.
Різдвяний гусак з яблуками
Складові:
- тушка великого гусака;
- 4 яблука;
- 2 ст. л. меду;
- 2 ст. л. соєвого соусу.
Для маринаду:
- 1,5 л води;
- 2 ст. л. солі;
- 5 ст. л. цукру;
- 70 мл соєвого соусу;
- 80 мл яблучного оцту;
- чорний перець;
- мелена кориця.
Фото: hochu.ua
Приготування:
Вимити тушку гусака, ошпарити окропом та промокнути паперовим рушником. Видалити гузку – хвостову клиноподібну частину тулуба птаха.
Зробити маринад: змішати у великій каструлі воду, соєвий соус, перець, сіль, цукор і корицю. Цю суміш підігріти.
Помістити різдвяного гусака в маринад і поставити в холодильник на добу або хоча б на кілька годин. Дістати за годину до приготування.
Розрізати яблука на четвертинки і помістити їх в черево гусака, злегка розрізавши тушку ножем.
Загорнути гусака у фольгу і покласти на решітку в духовку, розігріту до 200 градусів. Під низ поставити деко – для стікання жиру. Випікати 60 хвилин.
Дістати з духовки, обмазати тушку сумішшю меду і соєвого соусу, запікати ще 40 хвилин за температури 170 градусів.
Перевіряти готовність гусака ножем, проколюючи його ніжку.
Капрезе на Різдво
Складові:
- 6 помідорів чері;
- упаковка сиру моцарела;
- 50 г зеленого базиліка;
- 100 г листя латуку;
- 20 мл бальзамічного соусу;
- 2 ст. л. оливкової олії;
- сіль, перець, орегано – за смаком.
Фото: hochu.ua
Приготування:
Всі інгредієнти помити.
На тарілку викласти листя латуку, скибочки моцарели, помідори та базилік. Полити оливковою олією, посипати сухим орегано, сіллю і перцем.
Скропити бальзамічним соусом. Перед подачею не перемішувати.
Різдвяний пиріг
Складові:
- 100 вершкового масла;
- 2 ст. л. цукру;
- 3 яєць;
- 150 г молока;
- 50 г арахісу;
- 100 г волоських горіхів;
- 100 г родзинок;
- 50 г кураги;
- 50 г чорносливу;
- 25 г сушеної вишні;
- 50 г борошна кукурудзяного;
- 150 г борошна пшеничного цільнозернового;
- цедра одного апельсина;
- 0,5 ч. л. розпушувача;
- 0,5 ч. л. кориці;
- 0,5 ч. л. імбиру;
- 0,5 ч. л. мускатного горіха;
- 0,5 ч. л. меленого кардамону;
- 10 г ванільного цукру.
Фото: filiushkina_sv
Приготування:
Розігріти вершкове масло до кімнатної температури та перемішати з цукром.
Промити сухофрукти та горіхи, просушити на паперовому рушнику.
До масла додати яйця та молоко, ретельно перемішати.
В отриману масу додати спеції, цедру, сухофрукти та горіхи. Перемішати і додати борошно.
Тісто перекласти у форму для випікання та поставити в духовку, розігріту до 180 градусів, на півтори години. Готовність перевіряти дерев’яною шпажкою – пиріг має добре просушитись. Зверху прикрасити цукровою пудрою.
Факти ICTV розповідали про історію католицького Різдва та як його святкувати.