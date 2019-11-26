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Факти / Lifestyle

У Dota 2 вийшло оновлення, яке змінює майже всю гру

Компанія Valve випустила велике оновлення 7.23 для Dota 2, яке називається Чужі землі.

Dota 2

Dota 2 отримала оновлення 7.23 Чужі землі, яке істотно змінило ігровий процес.

Завдяки апгрейду у грі з’явилося два героя — Void Spidit і Snapfire.

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Головні зміни оновлення 7.23 для Dota 2:

  • У кожного гравця з’явився свій кур’єр;
  • Кур’єр отримує рівні разом з героєм;
  • Observer Ward тепер безкоштовні;
  • Золото за знищення Observer Ward дається гравцеві, який розкрив його невидимість;
  • Новий ландшафт карти;
  • Максимальний рівень збільшений до 30;
  • Прибрали бічні лавки, а на їх місці з’явилися аванпости. За їх захоплення можна отримати досвід і огляд карти. Також на нього можна телепортуватися;
  • З убитих нейтральних крипів випадають унікальні предмети. Всього їх 62 і серед них є Poor man’s Shield, Iron Talon, Ring of Aquila.

Раніше Факти ICTV писали, що 14 серпня Стокгольм прийме чемпіонат світу The International 2020 по Dota. Це буде другий The International в історії, який пройде в Європі.

Джерело: Dota2

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