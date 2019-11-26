Компанія Valve випустила велике оновлення 7.23 для Dota 2, яке називається Чужі землі.
Dota 2 отримала оновлення 7.23 Чужі землі, яке істотно змінило ігровий процес.
Завдяки апгрейду у грі з’явилося два героя — Void Spidit і Snapfire.
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Головні зміни оновлення 7.23 для Dota 2:
- У кожного гравця з’явився свій кур’єр;
- Кур’єр отримує рівні разом з героєм;
- Observer Ward тепер безкоштовні;
- Золото за знищення Observer Ward дається гравцеві, який розкрив його невидимість;
- Новий ландшафт карти;
- Максимальний рівень збільшений до 30;
- Прибрали бічні лавки, а на їх місці з’явилися аванпости. За їх захоплення можна отримати досвід і огляд карти. Також на нього можна телепортуватися;
- З убитих нейтральних крипів випадають унікальні предмети. Всього їх 62 і серед них є Poor man’s Shield, Iron Talon, Ring of Aquila.
Раніше Факти ICTV писали, що 14 серпня Стокгольм прийме чемпіонат світу The International 2020 по Dota. Це буде другий The International в історії, який пройде в Європі.
Джерело: Dota2