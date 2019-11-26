В Індії чоловікові видалили нирку вагою в 7,4 кг, тому що вона заважала йому дихати.
В Індії пацієнту з аутосомно-домінантною полікістозною хворобою видалили аномально велику нирку.
Захворювання є спадковим. При ньому кісти в нирках розростаються до великих розмірів, збільшуючи орган.
Зазвичай нирка важить близько 120-150 грамів.
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Лікар Сачин Катуриа, що брав участь в операції, розповів, що видалення нирки в таких випадках ― крайня міра.
Хірурги приймають таке рішення, якщо зафіксовано кровотечу через цей орган.
Раніше Факти ICTV писали, що в індійському штаті Уттар-Прадеш чоловік помер, намагаючись з’їсти 50 варених яєць. Він побився об заклад з другом, що зможе повторити сцену з фільму Холоднокровний Люк.