У користувачів не повинно виникнути проблем з інтернетом через те, що в Європі і на Близькому Сході закінчилися IP-адреси IPv4.

Сьогодні в Європі активно використовують IP-адреси формату IPv6.

Тому те, що IP-адреси найпоширенішого протоколу IPv4 закінчилися в Європі і на Близькому Сході, не повинно позначитися на доступі користувачів до інтернету.

Завдяки тому, що в IPv6 збільшена довжина IP-адреси, його має вистачити всім користувачам мережі.

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Навіть якщо адреси IPv6 виділяти всім жителям Землі, то їх вистачить приблизно на 480 років.

У мережі нового формату також підвищена безпека роботи.

До слова, до осені 2022 року всі міжнародні траси України планують покрити інтернетом 4G.

Джерело: Код Дурова