У користувачів не повинно виникнути проблем з інтернетом через те, що в Європі і на Близькому Сході закінчилися IP-адреси IPv4.
Сьогодні в Європі активно використовують IP-адреси формату IPv6.
Тому те, що IP-адреси найпоширенішого протоколу IPv4 закінчилися в Європі і на Близькому Сході, не повинно позначитися на доступі користувачів до інтернету.
Завдяки тому, що в IPv6 збільшена довжина IP-адреси, його має вистачити всім користувачам мережі.
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Навіть якщо адреси IPv6 виділяти всім жителям Землі, то їх вистачить приблизно на 480 років.
У мережі нового формату також підвищена безпека роботи.
До слова, до осені 2022 року всі міжнародні траси України планують покрити інтернетом 4G.
Джерело: Код Дурова