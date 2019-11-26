26 листопада відзначається Всесвітній день інформації. Які ще свята в цей день і хто святкує іменини – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Іменини 26 листопада святкують Антон, Герман, Іван, Никифор, Кіндрат, Леон, Леонард, Сильвестр.

26 листопада святкують Міжнародний день шевця.

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Також у цей день відзначають Всесвітній день інформації, який проводиться щорічно з 1994 року за ініціативою Міжнародної академії інформатизації.

За церковним календарем сьогодні вшановують пам’ять Іоанна Златоуста – архієпископа Константинопольського.

Прикмети 26 листопада:

Вдень поривчастий вітер, який до вечора затихає – очікується потепління.

Якщо зірки яскраво виблискують на небі, то чекай снігопаду і похолодання.

Дерева інеєм вкрилися – до хорошого врожаю.

Будь-які опади в цей день обіцяють наступ врожайного року.

Падає лапатий сніг – до невеликого морозу.

Ворони каркають – до відлиги.

Що не можна робити 26 листопада:

На Златоуста не можна лаятися, інакше Бог молитов не почує.

У цей день було заведено лікувати дітей з порушенням мовлення. Вважалося, що час особливо вдалий.

Існує думка, що на Златоуста рослини, дерева і чагарники перестають рости, природа завмирає в очікуванні зими. Тож ні в якому разі не можна варварськи ставитися до природи.

До речі, Факти ICTV публікували календар магнітних бур у листопаді 2019.