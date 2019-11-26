26 листопада відзначається Всесвітній день інформації. Які ще свята в цей день і хто святкує іменини – читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Іменини 26 листопада святкують Антон, Герман, Іван, Никифор, Кіндрат, Леон, Леонард, Сильвестр.
26 листопада святкують Міжнародний день шевця.
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Також у цей день відзначають Всесвітній день інформації, який проводиться щорічно з 1994 року за ініціативою Міжнародної академії інформатизації.
За церковним календарем сьогодні вшановують пам’ять Іоанна Златоуста – архієпископа Константинопольського.
Прикмети 26 листопада:
- Вдень поривчастий вітер, який до вечора затихає – очікується потепління.
- Якщо зірки яскраво виблискують на небі, то чекай снігопаду і похолодання.
- Дерева інеєм вкрилися – до хорошого врожаю.
- Будь-які опади в цей день обіцяють наступ врожайного року.
- Падає лапатий сніг – до невеликого морозу.
- Ворони каркають – до відлиги.
Що не можна робити 26 листопада:
- На Златоуста не можна лаятися, інакше Бог молитов не почує.
- У цей день було заведено лікувати дітей з порушенням мовлення. Вважалося, що час особливо вдалий.
- Існує думка, що на Златоуста рослини, дерева і чагарники перестають рости, природа завмирає в очікуванні зими. Тож ні в якому разі не можна варварськи ставитися до природи.
До речі, Факти ICTV публікували календар магнітних бур у листопаді 2019.