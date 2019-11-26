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Факти / Lifestyle

Яке свято сьогодні, 26 листопада 2019

26 листопада відзначається Всесвітній день інформації. Які ще свята в цей день і хто святкує іменини – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Яке свято сьогодні, 26 листопада 2019

Іменини 26 листопада святкують Антон, Герман, Іван, Никифор, Кіндрат, Леон, Леонард, Сильвестр.

26 листопада святкують Міжнародний день шевця.

Читайте: Церковні свята – календар на 2019 рік

Також у цей день відзначають Всесвітній день інформації, який проводиться щорічно з 1994 року за ініціативою Міжнародної академії інформатизації.

За церковним календарем сьогодні вшановують пам’ять Іоанна Златоуста – архієпископа Константинопольського.

Прикмети 26 листопада:

  • Вдень поривчастий вітер, який до вечора затихає – очікується потепління.
  • Якщо зірки яскраво виблискують на небі, то чекай снігопаду і похолодання.
  • Дерева інеєм вкрилися – до хорошого врожаю.
  • Будь-які опади в цей день обіцяють наступ врожайного року.
  • Падає лапатий сніг – до невеликого морозу.
  • Ворони каркають – до відлиги.

Що не можна робити 26 листопада:

  • На Златоуста не можна лаятися, інакше Бог молитов не почує.
  • У цей день було заведено лікувати дітей з порушенням мовлення. Вважалося, що час особливо вдалий.
  • Існує думка, що на Златоуста рослини, дерева і чагарники перестають рости, природа завмирає в очікуванні зими. Тож ні в якому разі не можна варварськи ставитися до природи.

До речі, Факти ICTV публікували календар магнітних бур у листопаді 2019.

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