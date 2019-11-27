19 грудня українці відзначать День Святого Миколая 2019. Саме з цього дня починається період новорічних свят. Куди піти з дитиною на День Святого Миколая – читайте на Фактах ICTV.

Афіша на День Святого Миколая 2019 сповнена цікавих і захопливих заходів для дітей. Святий Миколай вважається покровителем дітей, який кладе їм подарунки під подушку і дарує справжнє свято.

Цього року на День Святого Миколая можна вирушити на неймовірне інтерактивне шоу Лапландія 360, яке захопить не тільки дітей, а й батьків.

Читайте: Подарунки на День Святого Миколая 2019: що дарувати друзям і близьким

Також 19 грудня в Києві пройде безліч вистав для малят: Зачарований політ, Сім добрих справ Святого Миколая та Новорічні пригоди.

Факти ICTV склали список найкращих подій Києва, куди можна піти з дитиною в День Святого Миколая.

Лапландія 360

19 грудня, 10.00

Софійська площа

Вартість: 190 грн

Купити квитки можна тут

Локація площею 150 кв. м перетвориться в інтерактивне шоу, яке переміщує глядачів прямо в Лапландію.

Разом з ельфом Ейнаром ви здійсните інтерактивну подорож до Санти в його сучасну резиденцію. Відчуєте, що означає опинитися на льодовій брилі посеред засніженого озера, побачите, як ельфи готуються до свят, і потрапите в найпотаємнішу кімнату у світі, де збуваються мрії.

За допомогою сучасних технологій гості Лапландії 360 опиняться в самому центрі цієї засніженої країни.

Світлові, візуальні, звукові спецефекти створять відчуття повного занурення в інтерактивну подорож. А герої, яких глядачі зустрінуть на своєму шляху, покажуть, як змінився традиційний світ Санти в XXI столітті.

Новорічна казкова одісея

19 грудня, 10.00

Будинок Архітектора

Вартість: 220 – 270 грн

Купити квитки можна тут

На гостей чекає вистава з цікавим та повчальним сюжетом, яскраві костюми, професійні актори, каскадери, акробати, ростові ляльки, спеціальні ефекти та 3D-декорації.

Перед виставою в холі працюватимуть аніматори. Вони проводитимуть ігри, конкурси та естафети. Чарівник покаже справжню магію, а ростові ляльки зустрічатимуть глядачів.

Після вистави працюватимуть фотозони. Можна буде сфотографуватись зі справжнім Святим Миколаєм та отримати подарунки.

Зачарований політ

19 грудня, 13.00

Державний музей авіації ім. Антонова НАУ

Вартість: 350 грн

Купити квитки можна тут

Весела, новорічна, музична, інтерактивна вистава. У ній задіяні професійні актори київських театрів, інтерактивні ігри і справжній маг фокусник.

Кожна дитина отримає солодкий подарунок та іграшку – літачок.

Святий Миколай разом з усіма казковими героями подарує дітям смачні подарунки і сфотографується з вами за штурвалом в кабіні літака.

Вистава триває 60 хвилин.

Новорічні пригоди

19 грудня, 17.00

Театр ляльок на лівому березі Дніпра

Вартість: 80 грн

Купити квитки можна тут

У ляльковому театрі дітей чекає феєрична новорічна казка.

Події відбуваються під Новий рік. Дід Мороз і Снігуронька поспішають до малюків на свято. Баба Яга, Вовк і Лисиця, почувши по телевізору привітання Діда Мороза, вирішують вкрасти Новий рік.

Вистава триває 45 хвилин.

Сім добрих справ Святого Миколая

19 грудня, 17.00

Театр на Михайлівській

Вартість: 250 грн

Купити квитки можна тут

Святий Миколай вже поспішає на зустріч зі своїми маленькими друзями і обов’язково подарує чудеса і презенти, але за умови… Адже далеко не всі добре поводилися весь рік, і тепер, щоб отримати подарунок, глядачам разом з героями казки доведеться особисто виконати сім добрих справ.

Весела і захоплива вистава-гра чекає своїх гостей, щоб подарувати гарний настрій і сувеніри.

Neon Party

25 грудня, 18.00

Дитячий клуб ZkidZ

Вартість: 180 грн

Купити квитки можна тут

Neon party – це яскрава пригода, під час якого ви вирушите у світ віртуальної реальності. Вогні неонового міста, цифрові персонажі і фантастичні герої стирають межі між реальністю і фантазією.

Це унікальне шоу з’єднає візуальні спецефекти і циркове мистецтво, хореографічні номери та інтерактивні ігри в неймовірній постановці.

Також гостей чекає найкраща вечірка з неоновими коктейлями і не віртуальними частуваннями, ігровою програмою і запальною дискотекою.

Раніше Факти ICTV розповідали, як правильно написати листа з побажаннями до Святого Миколая. Писати його варто заздалегідь, щоб до того, як він обходитиме Землю і кластиме подарунки, він врахував всі побажання.