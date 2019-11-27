Гороскоп на сьогодні, 27 листопада, для всіх знаків зодіаку, читайте на Фактах ICTV.

Сьогодні можна починати планування і приступати до нових проектів.

Варто уважно розбирати проблеми і питання, пов’язані з майбутнім і з нереалізованими минулого місяця проектами.

27 листопада сприятливо для укладення договорів. Вдало сьогодні вдаватиметься спілкування.

Читайте: Гороскоп на тиждень з 25 листопада до 1 грудня

День обіцяє успіх і удачу, але важливо докласти до цього максимум зусиль.

Також день підходить для бюрократичних і юридичним питань. Якщо їх почати сьогодні, то закінчити виснажливі справи вийде швидко.

До слова, Факти ICTV також публікували гороскоп на тиждень з 25 листопада по 1 грудня. Докладний гороскоп склала астролог Марина Скаді.