PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Коли святкують католицьке Різдво 2019 в Україні

Щорічно католики з усього світу святкують Різдво 25 грудня. Докладніше про традиції свята – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Коли святкують католицьке Різдво 2019 в Україні

До 2017 року, вихідний день в Україні був лише на Різдво Христове, яке відзначається 7 січня за юліанським календарем православними християнами. За рішенням Верховної Ради 25 грудня (католицьке Різдво) також оголосили вихідним днем.

Для католиків в Україні Різдво є одним з найважливіших релігійних свят у році.

Читайте: Вихідні на Новий рік 2020: скільки відпочиватимуть українці

За традицією в цей день вся сім’я збирається разом, а до дітей приходить Санта Клаус. Він приносить їм подарунки під ялинку або складає в спеціально розвішані носочки.

Для прикрашення будинку католики використовують різдвяний вінок та омелу, а також солому, яка уособлює ясла Христа.

Католицьке Різдво – яскраве та затишне свято. У цей період безперечно варто побувати у старій Європі, де традиції святкування сильні і сьогодні. Факти ICTV зібрали для вас кілька цікавих маршрутів Європою на католицьке Різдво 2019.

Фото: Unsplash

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка