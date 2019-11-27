Ідеї манікюру на короткі нігті на Новий рік 2020 року, дивіться в матеріалі Фактів ICTV.
Новорічний манікюр на короткі нігті – це те, що додасть вашому образу елегантності та родзинки.
Ми обираємо швидкий і простий макіяж, зручний у використанні одяг, а манікюр воліємо зберігати коротким, щоб встигати усюди і залишатися витонченою.
Короткий манікюр виглядає природніше і зручніший у повсякденному житті, а у новорічну ніч ми завжди метушимося, тому акуратний манікюр короткої довжини буде дуже доречним.
Ми зібрали для вас тематичні ідеї манікюру на Новий рік 2020.
Якщо ви не бажаєте у дизайні манікюру використовувати новорічний стиль, то пропонуємо вам добірку стриманого та ніжного манікюру, який ідеально доповнить ваш образ.
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Нагадаємо, манікюр на Новий рік 2020 має свої трендові особливості. Факти ICTV зібрали найкращі ідеї стильного дизайну нігтів для головної вечірки зими.