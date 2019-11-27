Що можна і не можна робити у Різдвяний піст?
Людина постує тілом, щоб було легше постувати душі.
Тому головними обмеженнями під час посту є стримання бажань та почуттів, відмова від розваг.
Заборонено грішити, ображати рідних та близьких, лаятись та лихословити, сумувати та пліткувати.
Про полювання та риболовлю на цей час краще забути.
Також не можна грати весілля і засилати сватів.
Що таке піст і для чого він потрібен?
Різдвяний піст – це час для каяття, фізичного та духовного очищення через обмеження у їжі, утримання від гріхів у повсякденному житті та молитви. Тому віруючій людині треба хоча б один раз прийти на сповідь та причастя до церкви.
У цей період віряни більше часу проводять у молитвах, готуючись до Різдва Христового, бо Син Божий очікує не тільки радісних святкувань, а й щирого бажання бути його учнями, виконувати його заповіді та наслідувати життя вічне.
Що не можна їсти?
Під час Різдвяного посту заборонено їсти будь-яке м’ясо, молочні продукти, яйця, вживати міцні алкогольні напої. У певні дні та лише до 20 грудня можна трохи вина та риби.
В останній день – 6 січня – до появи на небі першої зорі не можна їсти взагалі, а потім лише пісні страви.
Що робити – я ніколи не постив?
У такому разі підготовку до посту варто почати за кілька тижнів, щоб організм не отримав стрес через раптове голодування. Для цього треба поступово зменшувати кількість тваринних білків та додати в раціон більше овочів.
А ще краще – перед цим перевірити стан фізичного здоров’я. Можливо, лікар заборонить постувати. Зі священиком теж варто порадитися.
Кому не можна постити?
Передусім – це вагітні жінки, матері, що годують, та діти до 12 років.
Не варто обмежувати себе в їжі студентам та школярам у період екзаменів та сесій.
Небезпечно постувати і людям з такими захворюваннями, як туберкульоз, вірусний гепатит, рак, виразка шлунку або дванадцятипалої кишки, гастрит з підвищеною кислотністю, цукровий діабет, анемія, нервові розлади тощо, а також людям похилого віку з остеопорозом.
Перед хірургічним втручанням та після операції також не можна.
Так радять лікарі, церква ж дозволяє лише послаблення для літніх людей, хворих, дітей після семи років, вагітних жінок та тих, які годують немовлят, з благословення духівника.
А якщо запросили на день народження або корпоратив?
У піст треба утримуватися від будь-яких веселощів, бо у людини, яка перебуває у каятті та спокутуванні гріхів, повинен бути і настрій відповідний. А святкування дня народження чи корпоративу краще перенести на святки – період від Різдва до Хрещення.
Якщо відкласти не вдалося, принаймні стіл має бути пісним, а гучну музику замініть спокійною або класичною.
Якщо ж вас запросили на день народження і відмовитися незручно, просто утримайтеся від споживання непісної (скоромної) їжі.
Як постити вагітним та дітям?
Вагітним, жінкам, що годують, а також дітям до 12 років лікарі не радять дотримуватися посту.
Церква ж радить привчати дитину постити після першої сповіді, тобто з семи років. Але це має бути вибір дитини, а не заборона батьків. Тому дітям, як і вагітним та жінкам, що годуют, дозволено послаблення посту.
Чи можна шити?
Під час посту дозволяється шити, окрім великих свят.
Чи можна хрестити дитину?
Якщо немає великої потреби, краще не хрестіть дітей у цей період.
Чи можна поминати покійних?
Жодних обмежень немає. Ніхто не забороняє згадувати у молитвах покійних родичів.
Чи можна зачинати дітей?
Церква забороняє у піст виконання подружного обов’язку, зокрема зачинання дітей.
Чи можна вінчатися або грати весілля?
Під час Різдвяного посту не можна вінчатися та одружуватися. Відкладіть цю подію до 20 січня, коли закінчаться святки.
Чи можна ходити на полювання та риболовлю, займатися спортом, грати в ігри, дивитися спортивні передачі?
Виходити на полювання або на риболовлю заборонено, якщо не хочете накликати на себе нещастя.
Спорт, ігри, перегляд спортивних передач – це все розваги, тому від них також варто відмовитися.