Людина постує тілом, щоб було легше постувати душі.

Тому головними обмеженнями під час посту є стримання бажань та почуттів, відмова від розваг.

Заборонено грішити, ображати рідних та близьких, лаятись та лихословити, сумувати та пліткувати.

Про полювання та риболовлю на цей час краще забути.

Також не можна грати весілля і засилати сватів.