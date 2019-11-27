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Привітання в картинках з Днем подяки 2019

Найкращі привітання в картинках з Днем подяки 2019 дивіться на сайті Факти ICTV.

Привітання в картинках з Днем подяки 2019

День подяки у США святкують 28 листопада. У цей день жителі США висловлювали подяку Богу, сім’ї та близьким за добробут і добре ставлення. 

Зараз в США і Канаді релігійне коріння свята зникло і воно стало загальнонародним.

Факти ICTV зібрали для вас найкращі привітання в картинках з Днем подяки, щоб ви могли привітати друзів і знайомих з США.

Читайте: Індичка на День подяки 2019: 3 правильних рецепти

Привітання в картинках з Днем подяки 2019 / 9 фотографий

Нагадаємо, ми зібрали для вас ще кілька рецептів з ідеями, що приготувати на День подяки 2019.

Фото: Pexels

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