Індичка, гарбузовий пиріг, картопляне пюре і соус із журавлини – традиційні страви на День подяки у США, який відзначають у четвертий четвер листопада. У 2019 році свято припадає на 28 число.

Святковий обід на День подяки збирає всю родину за столом, який є символом добробуту та процвітання.

Головна страва – індичка, яку готують зазвичай усією родиною. До речі, вона є основою святкового столу не просто так, адже це була єдина дичина, яку могли вполювати перші поселенці в Америці.

Зараз до Дня подяки по усій країні вирощують близько 50 тис. індичок, аби кожна родина могла прикрасити цією стравою свій стіл.

Індичку фарширують яблуками чи гарбузом, запікають в духовці та подають з зеленим горошком, кукурудзою та картоплею. До неї готують спеціальну підливу.

Окрім індички, на столі обов’язково мають бути солодка картопля ямс, журавлиновий соус та гарбузовий пиріг.

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Аби зрозуміти, за що американці так люблять це свято, Факти ICTV пропонують приготувати кілька страв зі святкового меню.

Індичка по-американськи

Складові:

індичка вагою близько 5 кг

6 столових ложок вершкового масла

2 столові ложки солі

2 столові ложки дрібно нарізаної цибулі

по 1 чайній ложці паприки та сухої петрушки

4 склянки теплої води

3 столові ложки приправи для курячого бульйону або бульйонні кубики.

Приготування

Увімкнути духовку і розігріти до 180 градусів.

Тим часом тушку індички вимити і обсушити паперовими рушниками. Покласти у форму для запікання.

Відокремити шкіру на грудинці з двох боків, щоб зробити невеликі кишеньки, у які покласти по три столові ложки вершкового масла. Треба, щоб масло опинилося під шкірою – це додасть особливу соковитість грудинці.

У мисці змішати воду і бульйонну приправу або кубики. Полити цією сумішшю індичку.

Натерти птицю з усіх боків і всередині сіллю, паприкою, петрушкою і дрібно нарізаною цибулею.

Накрити індичку фольгою. Запікати у розігрітій духовці близько чотирьох годин.

Прибрати фольгу на останні 45-60 хвилин – для утворення рум’яної скоринки.

Соус із журавлини

Індичку подають винятково з журавлинним соусом. До речі, саме тому на День подяки американці з’їдають п’яту частину всієї журавлини, яку вживають за рік.

Складові на 10 порцій:

350 г свіжої журавлини

200 г цукру

один апельсин

1 столова ложка коньяку

лимонний сік – за смаком

70 мл води.

Приготування

Апельсин розрізати і вичавити з нього сік.

Висипати журавлину в каструлю, додати цукор, апельсиновий сік, коньяк і воду.

Поставити каструлю на повільний вогонь на 15 хвилин.

Можна додати також трохи лимонного соку – для кислинки, якщо соус надто солодкий.

Поварити ще 5 хвилин і зняти з вогню, дати охолонути і поставити у холодильник.

Гарбузовий пиріг

Для основи:

150 г борошна

50 г волоських горіхів

5 г розпушувача

5 г цукру

2 г солі

35 г рослинної олії

35 г окропу.

Для начинки:

500 г гарбузового пюре

200 г йогурту без добавок (2,5%)

3 яйця

25 г крохмалю

75 г цукру

1 чайна ложка без гірки кориці меленої

0,25 чайної ложки імбиру меленого

0,25 чайної ложки тертого мускатного горіха

гвоздика мелена на кінчику ножа.

Приготування

Гарбуз очистити від серцевини і разом зі шкіркою нарізати на шматки. Покласти в пароварку і готувати протягом 30 хвилин.

Після охолодження зняти шкірку і нарізати на дрібні шматочки, покласти у блендер і перетворити гарбуз на пюре.

Горіхи підсушити протягом 15 хвилин в духовці і подрібнити у блендері в дрібну крихту.

Для приготування основи духовку розігріти до 190 градусів.

У мисці змішати просіяне борошно, соду, сіль, цукор і подрібнені горіхи.

У склянці окремо змішати олію і окріп, а потім вилити в тісто.

Замісити м’яке пружне тісто, дати йому трохи охолонути. Розкачати завтовшки 3 мм і акуратно перекласти в форму. Зайві краї обрізати. Висота бортиків має бути приблизно 2,5 см.

Випікати основу під вантажем (наприклад, колотий горох, який може бути використаний повторно) протягом 10 хвилин.

Тісто можна накривати пергаментом, а на нього вже насипати горох.

Після випікання основи для пирога прибрати вантаж і дати трохи охолонути.

Температуру в духовці потрібно зменшити до 150 градусів і можна братися за начинку.

Всі інгредієнти змішати в мисці за допомогою занурювального блендера до однорідної консистенції.

Залити начинку в основу до країв тіста і випікати протягом 30 хвилин.

Але начинка не повинна рум’янитися. Якщо вона почне пектися, зменшити температуру на 10 градусів.

Через 30 хвилин духовку вимкнути і залишити там пиріг ще хвилин на 15. Таким чином начинка повільно злегка осяде і буде мати рівну блискучу поверхню.

Пиріг виходить особливо смачним, якщо простоїть ніч у холодильнику.

Більше про традиції Дня подяки у США читайте у матеріалі Фактів ICTV.