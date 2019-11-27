Індичка, гарбузовий пиріг, картопляне пюре і соус із журавлини – традиційні страви на День подяки у США, який відзначають у четвертий четвер листопада. У 2019 році свято припадає на 28 число.
Святковий обід на День подяки збирає всю родину за столом, який є символом добробуту та процвітання.
Головна страва – індичка, яку готують зазвичай усією родиною. До речі, вона є основою святкового столу не просто так, адже це була єдина дичина, яку могли вполювати перші поселенці в Америці.
Зараз до Дня подяки по усій країні вирощують близько 50 тис. індичок, аби кожна родина могла прикрасити цією стравою свій стіл.
Індичку фарширують яблуками чи гарбузом, запікають в духовці та подають з зеленим горошком, кукурудзою та картоплею. До неї готують спеціальну підливу.
Окрім індички, на столі обов’язково мають бути солодка картопля ямс, журавлиновий соус та гарбузовий пиріг.
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Аби зрозуміти, за що американці так люблять це свято, Факти ICTV пропонують приготувати кілька страв зі святкового меню.
Індичка по-американськи
Складові:
- індичка вагою близько 5 кг
- 6 столових ложок вершкового масла
- 2 столові ложки солі
- 2 столові ложки дрібно нарізаної цибулі
- по 1 чайній ложці паприки та сухої петрушки
- 4 склянки теплої води
- 3 столові ложки приправи для курячого бульйону або бульйонні кубики.
Приготування
Увімкнути духовку і розігріти до 180 градусів.
Тим часом тушку індички вимити і обсушити паперовими рушниками. Покласти у форму для запікання.
Відокремити шкіру на грудинці з двох боків, щоб зробити невеликі кишеньки, у які покласти по три столові ложки вершкового масла. Треба, щоб масло опинилося під шкірою – це додасть особливу соковитість грудинці.
У мисці змішати воду і бульйонну приправу або кубики. Полити цією сумішшю індичку.
Натерти птицю з усіх боків і всередині сіллю, паприкою, петрушкою і дрібно нарізаною цибулею.
Накрити індичку фольгою. Запікати у розігрітій духовці близько чотирьох годин.
Прибрати фольгу на останні 45-60 хвилин – для утворення рум’яної скоринки.
Соус із журавлини
Індичку подають винятково з журавлинним соусом. До речі, саме тому на День подяки американці з’їдають п’яту частину всієї журавлини, яку вживають за рік.
Складові на 10 порцій:
- 350 г свіжої журавлини
- 200 г цукру
- один апельсин
- 1 столова ложка коньяку
- лимонний сік – за смаком
- 70 мл води.
Приготування
Апельсин розрізати і вичавити з нього сік.
Висипати журавлину в каструлю, додати цукор, апельсиновий сік, коньяк і воду.
Поставити каструлю на повільний вогонь на 15 хвилин.
Можна додати також трохи лимонного соку – для кислинки, якщо соус надто солодкий.
Поварити ще 5 хвилин і зняти з вогню, дати охолонути і поставити у холодильник.
Гарбузовий пиріг
Для основи:
- 150 г борошна
- 50 г волоських горіхів
- 5 г розпушувача
- 5 г цукру
- 2 г солі
- 35 г рослинної олії
- 35 г окропу.
Для начинки:
- 500 г гарбузового пюре
- 200 г йогурту без добавок (2,5%)
- 3 яйця
- 25 г крохмалю
- 75 г цукру
- 1 чайна ложка без гірки кориці меленої
- 0,25 чайної ложки імбиру меленого
- 0,25 чайної ложки тертого мускатного горіха
- гвоздика мелена на кінчику ножа.
Приготування
Гарбуз очистити від серцевини і разом зі шкіркою нарізати на шматки. Покласти в пароварку і готувати протягом 30 хвилин.
Після охолодження зняти шкірку і нарізати на дрібні шматочки, покласти у блендер і перетворити гарбуз на пюре.
Горіхи підсушити протягом 15 хвилин в духовці і подрібнити у блендері в дрібну крихту.
Для приготування основи духовку розігріти до 190 градусів.
У мисці змішати просіяне борошно, соду, сіль, цукор і подрібнені горіхи.
У склянці окремо змішати олію і окріп, а потім вилити в тісто.
Замісити м’яке пружне тісто, дати йому трохи охолонути. Розкачати завтовшки 3 мм і акуратно перекласти в форму. Зайві краї обрізати. Висота бортиків має бути приблизно 2,5 см.
Випікати основу під вантажем (наприклад, колотий горох, який може бути використаний повторно) протягом 10 хвилин.
Тісто можна накривати пергаментом, а на нього вже насипати горох.
Після випікання основи для пирога прибрати вантаж і дати трохи охолонути.
Температуру в духовці потрібно зменшити до 150 градусів і можна братися за начинку.
Всі інгредієнти змішати в мисці за допомогою занурювального блендера до однорідної консистенції.
Залити начинку в основу до країв тіста і випікати протягом 30 хвилин.
Але начинка не повинна рум’янитися. Якщо вона почне пектися, зменшити температуру на 10 градусів.
Через 30 хвилин духовку вимкнути і залишити там пиріг ще хвилин на 15. Таким чином начинка повільно злегка осяде і буде мати рівну блискучу поверхню.
Пиріг виходить особливо смачним, якщо простоїть ніч у холодильнику.
Більше про традиції Дня подяки у США читайте у матеріалі Фактів ICTV.