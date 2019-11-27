Купівля техніки в інтернет-магазині з одного боку дуже зручна, але з іншого, вона несе певні ризики. Як купити техніку в Інтернеті і не бути обдуреним – читайте на Фактах ICTV.

Купити техніку в інтернет-магазині – це дуже зручно, швидко, а ціни часто на кілька тисяч вигідніше, ніж в звичайному магазині.

Але в таких магазинах завжди є підступ, а саме продаж неліцензованого товару. Повернути техніку в разі поломки буде не так вже й просто.

Глядач Ранку у Великому місті потрапив в таку ситуацію. Він придбав телевізор за 11 тис. грн, але техніка виявилася поламаною, а назад магазин приймати відмовився.

Чоловік допустив ряд помилок, які коштували йому круглої суми.

Кур’єр доставив товар в квартиру і сказав, що три години його не варто включати через перепади температури.

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Покупець розписався, а кур’єр пішов. Але коли він включив телевізор, то виявив величезну чорну пляму в лівому кутку.

В магазині нібито провели експертизу і сказали, що покупець сам розбив телевізор, оскільки він отримав товар і розписався.

До того ж, покупцеві не видали фіскальний чек, а на техніці не було українського перекладу. Очевидно, що магазин здійснює продаж контрабанди. Це означає, що жоден сервісний центр не візьме техніку на ремонт.

Для того, щоб не втратити гроші і техніку, необхідно купувати товари в сертифікованих в Україні магазинах.

Раніше Факти ICTV писали, які шахрайські методи використовують працівники сервісного центру, щоб змусити вас переплатити за роботу. Головне, звернутися в кілька сервісних центрів.