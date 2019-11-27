27 листопада вшановують пам’ять святого апостола Пилипа. Які ще свята в цей день і хто святкує іменини – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Іменини 27 листопада відзначають Олександр, Олексій, Анна, Василь, Віктор, Георгій, Григорій, Дмитро, Костянтин, Михайло, Микола, Петро, Сергій, Федір і Пилип.

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За церковним календарем сьогодні День пам’яті святителя Григорія Палами, архієпископа Фессалонітського. Він був візантійським богословом і філософом. Його роботи пояснюють такий феномен, як християнська святість.

Для православного богослов’я Григорій Палама є одним з найбільш значущих святих.

Прикмети 27 листопада:

Якщо каркає ворона – скоро буде відлига.

Якщо кішка вмивається в будинку, де живуть неодружені – до швидкого весілля.

Горобці цвірінькають – до зміни погоди.

Дівчата уві сні можуть побачити судженого.

Іній на деревах – до хорошого врожаю на овес.

Що не можна робити 27 листопада:

Не можна гуляти в лісі, відкритій місцевості і полях, де можна зустріти вовків. Кажуть, що в цей день вони стають злішими і можуть напасти.

Сьогодні варто відпочивати і уникати роботи.

До речі, Факти ICTV публікували календар магнітних бур у листопаді 2019. Більшість х них очікується у другій половині місяця.