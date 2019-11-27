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Факти / Lifestyle

Яке свято сьогодні, 27 листопада 2019

27 листопада вшановують пам’ять святого апостола Пилипа. Які ще свята в цей день і хто святкує іменини – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Какой праздник сегодня, 27 ноября 2019

Іменини 27 листопада відзначають Олександр, Олексій, Анна, Василь, Віктор, Георгій, Григорій, Дмитро, Костянтин, Михайло, Микола, Петро, Сергій, Федір і Пилип.

Читайте: Церковні свята – календар на 2019 рік

За церковним календарем сьогодні День пам’яті святителя Григорія Палами, архієпископа Фессалонітського. Він був візантійським богословом і філософом. Його роботи пояснюють такий феномен, як християнська святість.

Для православного богослов’я Григорій Палама є одним з найбільш значущих святих.

Прикмети 27 листопада:

  • Якщо каркає ворона – скоро буде відлига.
  • Якщо кішка вмивається в будинку, де живуть неодружені – до швидкого весілля.
  • Горобці цвірінькають – до зміни погоди.
  • Дівчата уві сні можуть побачити судженого.
  • Іній на деревах – до хорошого врожаю на овес.

Що не можна робити 27 листопада:

  • Не можна гуляти в лісі, відкритій місцевості і полях, де можна зустріти вовків. Кажуть, що в цей день вони стають злішими і можуть напасти.
  • Сьогодні варто відпочивати і уникати роботи.

До речі, Факти ICTV публікували календар магнітних бур у листопаді 2019. Більшість х них очікується у другій половині місяця.

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