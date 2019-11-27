27 листопада вшановують пам’ять святого апостола Пилипа. Які ще свята в цей день і хто святкує іменини – читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Іменини 27 листопада відзначають Олександр, Олексій, Анна, Василь, Віктор, Георгій, Григорій, Дмитро, Костянтин, Михайло, Микола, Петро, Сергій, Федір і Пилип.
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За церковним календарем сьогодні День пам’яті святителя Григорія Палами, архієпископа Фессалонітського. Він був візантійським богословом і філософом. Його роботи пояснюють такий феномен, як християнська святість.
Для православного богослов’я Григорій Палама є одним з найбільш значущих святих.
Прикмети 27 листопада:
- Якщо каркає ворона – скоро буде відлига.
- Якщо кішка вмивається в будинку, де живуть неодружені – до швидкого весілля.
- Горобці цвірінькають – до зміни погоди.
- Дівчата уві сні можуть побачити судженого.
- Іній на деревах – до хорошого врожаю на овес.
Що не можна робити 27 листопада:
- Не можна гуляти в лісі, відкритій місцевості і полях, де можна зустріти вовків. Кажуть, що в цей день вони стають злішими і можуть напасти.
- Сьогодні варто відпочивати і уникати роботи.
До речі, Факти ICTV публікували календар магнітних бур у листопаді 2019. Більшість х них очікується у другій половині місяця.