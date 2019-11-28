День подяки у США щорічно відзначають у четвертий четвер листопада.

Раніше в День подяки жителі США висловлювали подяку Богу, сім’ї та близьким за добробут і добре ставлення. Деякі джерела говорять про те, що дякували і за хороший урожай.



Сьогодні в США і Канаді відійшли від релігійного минулого свята і його відзначає все населення.

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Факти ICTV зібрали найкращі привітання з Днем подяки, щоб ви могли привітати друзів і знайомих з США.

Я в день Подяки

Скажу Спасибі Богу,

За те, що не кидає

На життєвих дорогах.

Я за рідних, коханих

Дякую йому,

За те, що я живу,

Сподіваюся і люблю.

За добрий, теплий дім,

Щасливу сім’ю,

За все, що я маю,

Дякую йому.

***

У День Подяки,

Я дяку визнаю,

Всевишньому за світ,

Який я так люблю.

Батькам спасибі теж

Сьогодні я скажу,

Життя вони подарували,

Яким дорожу.

В день цей подяку

Я друзям передам,

За те, що на сім світі

Я йду весь час не сам.

Я своїм коханим

Спасибі теж кажу,

За те, що розділили

Зі мною долю свою.

І від всіх, хто живе

Скажу я в це свято,

Спасибі тобі, Господи,

За наш світ прекрасний.

***

Сьогодні День подяки!

Відкладемо всі справи свої

І проведемо його в прекрасному настрої

За святковим столом у колі родини!

І згадаємо всі щасливі миті,

Що довелось нам за рік пережити.

Я вірю, у кожного знайдеться без сумніву

За що сьогодні небесам дякувати!

***

Перед морозною зимою

За святковим столом

Ми зберемося всією сім’єю

І згадаємо про минуле,

І Богу подякуємо

За хліб, що нам давав,

За те, що милостивим був,

І нас не забував…

Пиріг морквяний з молоком,

Індичка на столі…

Буває дуже теплим будинок

У холодному листопаді!

***

Четвертий четвер листопада на подвір’ї

Вже побували двори в сріблі

Ми свято сьогодні відзначити повинні

Спасибі сказати всім у переддень зими.

Накритий вже яскравий і святковий стіл

І свічки запалять, не пам’ятаючи всіх зол.

Адже Подяки день настав

У душі його кожен майже відчув.

Бажаємо з сім’єю цей день відзначати,

Щоб всю глибину призначення зрозуміти.

Він стільки прекрасного всім принесе,

Щоб чекати Новий рік без турбот і клопоту.

Нехай у свято особливо цінний затишок,

Його по собі тільки всі створюють.

Бажаємо заповнити батьківський дім

І нехай тільки щастя оселитися в ньому.

Факти ICTV також зібрали рецепти традиційних страв на День подяки.