День подяки у США щорічно відзначають у четвертий четвер листопада.
Раніше в День подяки жителі США висловлювали подяку Богу, сім’ї та близьким за добробут і добре ставлення. Деякі джерела говорять про те, що дякували і за хороший урожай.
Сьогодні в США і Канаді відійшли від релігійного минулого свята і його відзначає все населення.
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Факти ICTV зібрали найкращі привітання з Днем подяки, щоб ви могли привітати друзів і знайомих з США.
Я в день Подяки
Скажу Спасибі Богу,
За те, що не кидає
На життєвих дорогах.
Я за рідних, коханих
Дякую йому,
За те, що я живу,
Сподіваюся і люблю.
За добрий, теплий дім,
Щасливу сім’ю,
За все, що я маю,
Дякую йому.
***
У День Подяки,
Я дяку визнаю,
Всевишньому за світ,
Який я так люблю.
Батькам спасибі теж
Сьогодні я скажу,
Життя вони подарували,
Яким дорожу.
В день цей подяку
Я друзям передам,
За те, що на сім світі
Я йду весь час не сам.
Я своїм коханим
Спасибі теж кажу,
За те, що розділили
Зі мною долю свою.
І від всіх, хто живе
Скажу я в це свято,
Спасибі тобі, Господи,
За наш світ прекрасний.
***
Сьогодні День подяки!
Відкладемо всі справи свої
І проведемо його в прекрасному настрої
За святковим столом у колі родини!
І згадаємо всі щасливі миті,
Що довелось нам за рік пережити.
Я вірю, у кожного знайдеться без сумніву
За що сьогодні небесам дякувати!
***
Перед морозною зимою
За святковим столом
Ми зберемося всією сім’єю
І згадаємо про минуле,
І Богу подякуємо
За хліб, що нам давав,
За те, що милостивим був,
І нас не забував…
Пиріг морквяний з молоком,
Індичка на столі…
Буває дуже теплим будинок
У холодному листопаді!
***
Четвертий четвер листопада на подвір’ї
Вже побували двори в сріблі
Ми свято сьогодні відзначити повинні
Спасибі сказати всім у переддень зими.
Накритий вже яскравий і святковий стіл
І свічки запалять, не пам’ятаючи всіх зол.
Адже Подяки день настав
У душі його кожен майже відчув.
Бажаємо з сім’єю цей день відзначати,
Щоб всю глибину призначення зрозуміти.
Він стільки прекрасного всім принесе,
Щоб чекати Новий рік без турбот і клопоту.
Нехай у свято особливо цінний затишок,
Його по собі тільки всі створюють.
Бажаємо заповнити батьківський дім
І нехай тільки щастя оселитися в ньому.
Факти ICTV також зібрали рецепти традиційних страв на День подяки.