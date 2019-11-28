День подяки відзначається в США щорічно в четвертий четвер листопада. Цього року свято припадає на 28 листопада.

День Подяки в США спочатку пропонувалося відзначати 26 листопада. З такою ініціативою виступав президент Джордж Вашингтон.

У 1864 році президент Авраам Лінкольн проголосив останній четвер листопада кожного року Днем подяки.

У 1939 році Рузвельт замінив цю дату на передостанній четвер листопада, але у 1941 році Конгрес США ухвалив рішення відзначати свято у четвертий четвер листопада.

З Дня подяки починається святковий сезон, який включає в себе Різдво і триває до Нового року.

Історія свята

Виникнення свята пов’язане з першими переселенцями з Англії, які прибули у Новий світ на кораблі Мейфлауер. Після багатомісячного плавання вони досягли США в листопаді 1620 року, де на них чекала сувора зима.

Половина переселенців померла в першу зиму від холоду, голоду і хвороб. Ті, хто вижив заснували Плімутську колонію і з допомогою місцевих індіанців почали працювати на землі. Завдяки цьому на переселенців чекав несподівано багатий урожай – і перший губернатор Вільям Бредфорд вирішив провести восени 1621 року День подяки за урожай і допомогу індіанців.

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За святковий стіл старійшини запросили і індіанців з племені Вампаноаг, які допомогли вижити переселенцям. Індійці принесли з собою чотирьох птахів, яких пізніше почали називати індичками.

Традиції свята

День подяки прийнято відзначати колі сім’ї. На обід збираються кілька поколінь однієї родини в будинку старших. Перед обідом американці всією сім’єю відвідують службу в церкві. Перед тим, як почати їсти кожен вимовляє слова подяки за все хороше, що сталося в його житті за цей рік.

На столі обов’язково повинні бути: смажена індичка з журавлинним соусом, солодка картопля, гарбузовий пиріг і різноманітні страви з кукурудзи.

Люди в костюмах перших поселенців XVII століття і індійців також є одним з головних атрибутів свята на параді.

Перед Днем подяки прийнято займатися благодійністю. На станціях метро встановлюються столи, на які можна класти свої пожертвування для нужденних.

Також президент США проводить урочисту церемонію помилування індички. Одну з двох птахів, заздалегідь обраних американцями на сайті Білого дому, він милує, а другу готують і подають на президентському обіді.

До слова, до Дня Подяки в США вирощують близько 50 тис. індичок, щоб кожна сім’я могла прикрасити цією стравою свій стіл. Крім індички, обов’язково повинні бути солодка картопля ямс, журавлинний соус і гарбузовий пиріг. Факти ICTV склали список страв зі святкового меню до Дня подяки.