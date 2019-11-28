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Факти / Lifestyle

Флагман OnePlus 7T Pro проти Samsung Galaxy Note 10+ – результати тестування

Ресурс PhoneBuff протестував флагман OnePlus 7T Pro McLaren Edition і Samsung Galaxy Note 10. Який пристрій виявилося оптимізованішим – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Samsung Galaxy Note 10

Фахівці з ресурсу PhoneBuff, які тестують швидкість смарфонів за допомогою роботизованого маніпулятора, перевірили флагман OnePlus 7T Pro McLaren Edition і так звану вбивцю флагманів Samsung Galaxy Note 10+.

Цікаво, що пристрої мають дуже схожі технічні характеристики: роздільну здатність екрану, платформу, оперативну пам’ять.

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Згідно з результатами тесту, смарфони дуже схожі за швидкістю роботи. Це означає, що оболонки обох виробників ідентичні за своїм рівнем оптимізації, нехай це і вкрай умовне поняття.

Раніше Факти ICTV писали, що у мережі опублікували перші зображення смартфона Samsung Galaxy S11e, який мають офіційно представити наступного року.

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