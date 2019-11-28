Гороскоп на сьогодні, 28 листопада, для всіх знаків зодіаку, читайте на Фактах ICTV.

28 листопада настає сприятливий час для підбиття підсумків і початку нової справи. Добре сьогодні вирішувати юридичні питання, в тому числі судового характеру.

Варто зайнятися пошуком балансу між особистим життям і роботою.

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Не потрібно 28 листопада вести себе пасивно, адже лінь може задати тон всьому наступному місяцю. Намагайтеся працювати і виконувати завдання із задоволенням, тоді висока продуктивність супроводжуватиме вас кілька тижнів.

До речі, Факти ICTV публікували гороскоп для всіх знаків зодіаку на грудень 2019.