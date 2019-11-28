PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Гороскоп для всіх знаків зодіаку на 28 листопада

Гороскоп на сьогодні, 28 листопада, для всіх знаків зодіаку, читайте на Фактах ICTV.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку на 28 листопада

28 листопада настає сприятливий час для підбиття підсумків і початку нової справи. Добре сьогодні вирішувати юридичні питання, в тому числі судового характеру.

Варто зайнятися пошуком балансу між особистим життям і роботою.

Читайте: Гороскоп на тиждень з 25 листопада до 1 грудня

Не потрібно 28 листопада вести себе пасивно, адже лінь може задати тон всьому наступному місяцю. Намагайтеся працювати і виконувати завдання із задоволенням, тоді висока продуктивність супроводжуватиме вас кілька тижнів.

До речі, Факти ICTV публікували гороскоп для всіх знаків зодіаку на грудень 2019.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка