Православні 7 грудня вшановуватимуть пам’ять Святої Великомучениці Катерини, яка загинула за любов до Ісуса Христа.

День Катерини у 2019 році православні відзначатимуть 7 грудня. У цю дату люди шанують пам’ять cвятої великомучениці Катерини, яка зазнала жорстоких тортур за свою любов до Ісуса Христа.

Катерина народилася в Олександрії у другій половині третього сторіччя в родині знатних і шанованих людей.

Дівчина відрізнялася рідкісною красою, світлим розумом і вченістю. Багато знатних женихів просили її руки, але Катерина вважала усіх негідними.

Мати відправила дівчину на навчання до святого старця, який порадив Катерині молитися до Богородиці. Простоявши усю ніч на молитві, вона удостоїлася видіння Пречистої Діви Марії з Богонемовлям Христом, який сказав, що Катерина потворна.

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Після того, як дівчина прийшла за порадою до старця, той здійснив над нею таїнство Хрещення. Благодать Святого Духа торкнулася її серця. Після цього їй прийшло нове видіння, ніби Небесний наречений заручився з нею, надіславши уві сні перстень. Його вона виявила на пальці після пробудження.

Пізніше, відмовившись виходити заміж за імператора Максиміана, майбутня Свята піддалася жорстоким тортурам і мукам. І незабаром на знак своєї віри, відданості і любові до Ісуса Христа сама схилила голову перед мечем ката.

До слова, Факти ICTV склали календар церковних свят на 2019 рік.