Афіша на вихідні в Києві на 29-30 листопада і 1 грудня 2019 року. Куди піти в Києві на вихідних – розкажуть Факти ICTV.

Куди піти в Києві на вихідних – легке питання для жителів Києва, тому що тут “життя кипить” 24/7.

На цих вихідних кияни можуть насолодитися виступами груп Freak Power або Straytones.

Читайте: Lindemann виступить у Києві – дата і де купити квиток

Також є можливість сходити на концерт Джамали або відвідати Чорний маркет.

Факти ICTV публікують афішу на вихідні в Києві.

Black! Factory 2019

Closer

29 листопада, 22.00

Вартість: 1 270 грн

Купити квитки можна тут

Цього року Black! Factory з вечірки перетвориться на фестиваль, який пройде за межами Closer.

Це буде фабрика, яка вмістить всіх охочих поринути в техно, експериментальну музику, нойз, індастріал – музичний ландшафт категорії dark.

Багато артистів виступлять з лайвами. Серед них як знакові імена електронної дарк-сцени — діджитал-анархісти Atari Teenage Riot, Люк Слейтер та його Planetary Assault Systems, Suicide Commando, Dave Clarke, так і нові герої — нойзове тріо з Швеції The Empire Line, Under Black Helmet та інші передові дослідники потойбічних звукових ландшафтів.

Чорний маркет

Всі.Свої

29, 30 листопада – 1 грудня, 10.00

Вхід вільний

Приурочений до Чорної п’ятниці маркет порадує гостей знижками на абсолютно різні товари. Сумки, шапки, ремені, прикраси, аксесуари будуть доступні для модників. Для любителів поїсти – сири, вина та інші популярні в таких місцях продукти.

Також тут можна буде придбати і предмети інтер’єру.

Straytones

Mezzanine

29 листопада, 19.00

Вартість: 200 грн

Купити квитки можна тут

Київське тріо зіграє перший сольний концерт в Києві.

Straytones – психоделік-рок-група, що грає в естетиці жанрів 60-х з впливом сучасної нео-психоделії. Вони б ідеально вписалися до лайнап Woodstock’69.

В оновленому складі вони зіграли майже 50 концертів і відкатали три європейські тури.

Повернувшись з останнього туру, гурт нарешті готовий зіграти в Києві.

Jamala

Жовтневий палац

30 листопада, 19.00

Вартість: 590-2 590 грн

Придбати квитки можна тут

Одна з найбільш відомих українських співачок і сонграйтерів – у її арсеналі чотири лонгплеї та один міні-альбом. Нова платівка Крила вийшла у жовтні 2018 року, а вже 1 лютого співачка представила сингл Solo, написаний американськими авторами на чолі з мультиплатиновим продюсером і сонграйтером Браяном Тоддом.

На концерті в Києві Джамала представить нову програму, в якій будуть зібрані знакові пісні з усіх її альбомів.

Кожна з цих композицій – певна віха в історії співачки. На глядача чекає захопливе шоу, повне прекрасної музики та візуальних ефектів, які зачарують кожного.

Freak Power

Caribbean Club

1 грудня, 19.00

Вартість: 680 грн

Купити квитки можна тут

В Caribbean Club виступить британський гурт Freak Power, який другий рік відзначає повернення на сцену світовим турне і альбомом United State.

Пік активності проекту припав на розпал ейсід-хаусу в лихі 90-ті. Тоді вийшла дика суміш з ейсіду, джазу, фанку, соулу і тріп-хопу.

У 1993 році сингл Turn On, Tune In, Cop Out став глобальним хітом, пізніше опинився в рекламному ролику джинсів Levi’s. А треки з дебютного альбому Drive-Thru Booty і не менш успішного More Of Everything For Everybody розібрали на ремікси Fila Brazillia, Dr Rockit, Way Out West і інші герої танцполів, зокрема Fatboy Slim.

Зараз Freak Power навіть енергійніше, ніж були раніше. А вартість їх платівок невблаганно зростає – перевидань не передбачається, і незважаючи на чималі тиражі, дістати LP або сингл в хорошому стані – велика удача для меломана.

Виступ в Києві – удача, яка буде доступна всім, хто вчасно придбає квитки.

Раніше Факти ICTV писали, що співачка Джамала та Jah Khalib випустили пісню Кохаю.

Трек Джамала написала на восьмому місяці вагітності, а потім відправила його реперу в месенджері.