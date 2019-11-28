Китайський Новий рік святкуватимуть 25 січня 2020 року. Саме в цей день почнеться рік білого Щура.

Новий рік 2020 за китайським календарем зазвичай припадає на перший молодик року. Цього разу відзначатимуть його 25 січня.

Китайський Новий рік 2020 принесе і нову тварину-символ, якою стане білий Щур.

У Китаї дуже люблять святкувати Новий рік, тому на свято дають сім вихідних днів. Однак саме святкування може тривати близько 15 днів, тому деякі жителі країни беруть додатковий тиждень відпустки, щоб вдосталь відпочити.

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До свята в Китаї починають готуватися заздалегідь. Відповідно до легенди, на початку нового року китайцям доводиться ховатися від чудовиська на ім’я Нянь, яке розоряло поселення.

Оскільки чудовисько нібито боїться червоного кольору, будинки в Китаї прикрашають візерунками з червоного паперу, ліхтарями, картинами з побажаннями.

Сім’я є важливим атрибутом Нового року за китайським календарем, тому напередодні свята сім’ї збираються за столом всім складом. Приїжджають навіть ті, хто працюють або навчаються в інших містах або країнах.

На святковому столі обов’язково має бути м’ясо, риба і цзяоцзи (спеціальні пельмені).

Святкова ніч Нового року в Китаї зазвичай закінчується феєрверками, які відлякують злих духів.

Наступні п’ять днів в Китаї прийнято ходити в гості до родичів і сусідів, де також відзначають прихід нового року. Господарям зазвичай дарують два мандарини, а гості отримують їх, коли збираються йти.

Так люди бажають один одному фінансового достатку, адже саме мандарин є його символом в Китаї.

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