З нагоди Дня подяки Факти ICTV створили тематичні листівки з привітаннями.

У четвертий четвер листопада в США відзначають День подяки. У 2019 році свято випадає на 28 число.

День подяки вперше відзначили у 1621 році англійські колоністи.

Один із засновників поселень на території сучасного Массачусетсу (США), а потім її губернатор – Вільям Бредфорд, захотів провести восени День подяки, щоб подякувати Господу за урожай та індіанцям за допомогу.

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Згодом перший президент США Джордж Вашингтон зробив День подяки національним святом.

Американці у цей день ходять до церкви та збираються всією родиною за святковим столом, на якому обов’язково має бути фарширована індичка з журавлинним сиропом і великий солодкий гарбузовий пиріг.

Звісно свято американське, проте несе у собі позитивний меседж – подякувати Богу та ближнім за допомогу. Тому, якщо хочете привітали близьких, то Факти ICTV створили оригінальні листівки з Днем подяки.











Листівки до Дня подяки 2019 / 3 фотографии

Раніше Факти ICTV зібрали для вас ще кілька рецептів з ідеями, що приготувати на День подяки 2019.