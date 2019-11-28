Найкращі привітання з Днем подяки 2019 читайте на сайті Факти ICTV.

День подяки у США традиційно святкують кожен четвертий четвер листопада, який цьогоріч припадає на 28 число. Спершу свято мало релігійні коріння, а сьогодні воно перетворилося в загальнонародні гуляння без прив’язки до вірувань.

Починаючи з 2017 року День подяки відзначають і в Україні, але у третю неділю вересня.

Привітання з Днем подяки

Вітаю з Днем Подяки! Нехай ваше життя буде наповнене щастям прекрасних зустрічей, радістю перемог і величезною любов’ю. Бажаю стабільного благополуччя, міцного здоров’я і великої енергії, щоб повноцінно радіти життю!

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У День подяки, я дяку визнаю,

Всевишньому за світ, який я так люблю.

Батькам спасибі теж сьогодні я скажу,

Життя вони подарували, яким дорожу.

В день цей подяку я друзям передам,

За те, що на сім світі я йду весь час не сам.

Я своїм коханим спасибі теж кажу,

За те, що розділили зі мною долю свою.

І від всіх, хто живе скажу у це свято,

Спасибі тобі, Господи, за наш світ прекрасний.

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Я в день подяки скажу спасибі!

Богу, за те, що не залишає на життєвих дорогах.

Я за рідних, коханих дякую йому,

За те, що я живу, сподіваюсь, люблю.

За добрий, теплий дім та щасливу сім’ю,

За все, що я маю, дякую йому.

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Вітаю щиро з Днем Подяки. Бажаю цінувати все, що є у вашому житті, з вдячністю приймати кожен день і кожен щасливий момент. Нехай смачна запечена індичка збере всіх близьких за святковим столом. Нехай цей день буде радісним і щорічно збирає всіх разом.

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***

Сьогодні День подяки!

Відкладемо всі справи свої

І проведемо його в прекрасному настрої

У колі родини при святковім столі.

Згадаємо всі щасливі миті,

Що довелось за рік пережити.

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Перед морозною зимою

За святковим столом

Ми зберемося всією сім’єю

І згадаємо про минуле,

І Богу подякуємо

За хліб, що нам давав,

За те, що милостивим був,

І нас не забував.

Пиріг морквяний з молоком,

Індичка на столі.

Буває дуже теплим двм

Навіть у холодному листопаді!

Нагадаємо, ми зібрали для вас ще кілька рецептів з ідеями, що приготувати на День подяки 2019.