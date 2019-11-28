Найкращі привітання з Днем подяки 2019 читайте на сайті Факти ICTV.
День подяки у США традиційно святкують кожен четвертий четвер листопада, який цьогоріч припадає на 28 число. Спершу свято мало релігійні коріння, а сьогодні воно перетворилося в загальнонародні гуляння без прив’язки до вірувань.
Починаючи з 2017 року День подяки відзначають і в Україні, але у третю неділю вересня.
Привітання з Днем подяки
Вітаю з Днем Подяки! Нехай ваше життя буде наповнене щастям прекрасних зустрічей, радістю перемог і величезною любов’ю. Бажаю стабільного благополуччя, міцного здоров’я і великої енергії, щоб повноцінно радіти життю!
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У День подяки, я дяку визнаю,
Всевишньому за світ, який я так люблю.
Батькам спасибі теж сьогодні я скажу,
Життя вони подарували, яким дорожу.
В день цей подяку я друзям передам,
За те, що на сім світі я йду весь час не сам.
Я своїм коханим спасибі теж кажу,
За те, що розділили зі мною долю свою.
І від всіх, хто живе скажу у це свято,
Спасибі тобі, Господи, за наш світ прекрасний.
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Я в день подяки скажу спасибі!
Богу, за те, що не залишає на життєвих дорогах.
Я за рідних, коханих дякую йому,
За те, що я живу, сподіваюсь, люблю.
За добрий, теплий дім та щасливу сім’ю,
За все, що я маю, дякую йому.
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Вітаю щиро з Днем Подяки. Бажаю цінувати все, що є у вашому житті, з вдячністю приймати кожен день і кожен щасливий момент. Нехай смачна запечена індичка збере всіх близьких за святковим столом. Нехай цей день буде радісним і щорічно збирає всіх разом.
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Сьогодні День подяки!
Відкладемо всі справи свої
І проведемо його в прекрасному настрої
У колі родини при святковім столі.
Згадаємо всі щасливі миті,
Що довелось за рік пережити.
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Перед морозною зимою
За святковим столом
Ми зберемося всією сім’єю
І згадаємо про минуле,
І Богу подякуємо
За хліб, що нам давав,
За те, що милостивим був,
І нас не забував.
Пиріг морквяний з молоком,
Індичка на столі.
Буває дуже теплим двм
Навіть у холодному листопаді!
Нагадаємо, ми зібрали для вас ще кілька рецептів з ідеями, що приготувати на День подяки 2019.