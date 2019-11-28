Три смачних рецепти, які можна приготувати під час Різдвяного посту 2019, зібрали Факти ICTV.

Різдвяний піст триває 40 днів і є не надто строгим. Але господині все одно ламають собі голову, що смачного та простого приготувати.

Попри обмеження в їжі, під час посту можна і потрібно харчуватись різноманітно.

Короп по-тайськи

Інгредієнти:

Короп – 1 шт.

Імбир – 50 г.

Морква – 1 шт.

Зубчик часнику.

Лимон – 1 шт.

Цибулина – 1 шт.

Соєвий соус – 1 ч. л.

Перець чилі – за смаком;

Кінза, фенхель, аніс – за смаком.

Спосіб приготування:

1. Почистити та помити рибу. Зробити на ній надрізи, посолити та поперчити.

2. Імбир і моркву нарізати соломкою, цибулю – півкільцями. Часник подрібнити. З лимону вичавити сік.

3. На сковорідку налити рослинну олію та розігріти. Рибу викласти на розігріту сковорідку, зверху викласти імбир, моркву і полити лимонним соком. Викласти інші овочі та спеції, приправити рибу і полити соєвим соусом.

4. Обсмажити рибу з двох сторін до золотистої скоринки.

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Пісні млинці з грибами

Інгредієнти:

Борошно – 500 г.

Дріжджі – 10 г.

Рослинна олія – 3 ст. л.

1 склянка води.

Гриби – 500 г.

Цибулина – 3 шт.

Дрібка цукру.

Дрібка солі.

Спосіб приготування:

1. У теплій воді розчинити сіль і цукор, додати дріжджі і трохи борошна. Залишити в теплому місці, щоб опара підійшла.

2. У цей час підготувати начинку для млинців. Дрібно нарізати цибулю та гриби.

3. Обсмажити гриби на олії, поки не випариться вода. Потім додати цибулю і смажити до готовності. Наприкінці посолити за смаком.

4. Додати в опару просіяне борошно і замісити рідке тісто. За кілька хвилин, коли тісто трохи підійде, можна почати випікання.

5. На розігрітій сковорідці з невеликою кількістю олії обсмажити млинці до золотистого кольору, приблизно по одній хвилині з обох боків.

6. Викласти млинці на тарілку, загорнути всередину грибну начинку і трохи обсмажити.

Манти з сочевицею

Інгредієнти:

Сочевиця – 150 г.

Печериці – 300 г.

Цибуля – 2 шт.

Морква – 1 шт.

Часник – 3 зубчики.

Борошно – 400 г.

Олія – 3 ст. л.

Сіль, чорний мелений перець – за смаком.

Вода – 150 мл.

Спосіб приготування:

1. Замісити прісне тісто з просіяного борошна, солі та води і залишити його накритим на 40 хвилин, щоб підійшло.

2. Сочевицю залити водою. Варити її, помішуючи, 15-20 хвилин до готовності і злити воду.

3. Дрібно порізати цибулю та гриби, моркву натерти.

4. Підсмажити цибулю на олії до золотистого кольору та додати нарізані печериці. Помішуючи, тушкувати 15 хвилин. Наприкінці додати подрібнений часник, поперчити і посолити.

5. З’єднати підсмажені овочі з сочевицею і добре перемішати.

6. Тонко розкачати тісто і порізати на квадрати середнього розміру. В центр кожного квадрата викласти начинку і сформувати манти.

7. Покласти їх у змащену олією пароварку і готувати 25 хвилин. Подавати страву гарячою з томатним соусом.

До речі, Різдвяний піст відрізняється тим, що певні продукти можна їсти тільки у певні дні тижня, як от, до прикладу, рибу. Детальніше про те, коли і що можна їсти, читайте на Фактах ICTV.