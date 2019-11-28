У Норвегії провели дослідження, яке показало, що лише 50% листувань у Tinder закінчуються побаченням.

Норвезький університет природничих і технічних наук провів дослідження, яке показало, що тільки половина користувачів Tinder ходять на побачення за підсумками листування, і лише у кожного п’ятого з них зустріч закінчується сексом.

Дослідження проводили на основі опитування серед норвезьких студентів, які користуються додатком. Серед них 40% – чоловіки, а 60% – жінки.

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Близько 80% респондентів відзначили, що у них не було сексу після зустрічі через Tinder. У решти 20% сексуальний контакт був один і більше разів.

Також вчені зазначають, що лише чверть користувачів заходили в додаток для пошуку людини з перспективою довгострокових стосунків.

Раніше Факти ICTV писали, чи варто займатися сексом на першому побаченні.

Джерело: NewScientist