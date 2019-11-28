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У 70 разів більша за Сонце – астрономи знайшли велетенську чорну діру

У галактиці Чумацький шлях знайшли чорну діру, яка теоретично не має існувати.

Чорна діра

Астрономи з Китайської академії наук за допомогою телескопа LAMOST знайшли у галактиці Чумацький шлях чорну діру LB-1, маса якої в 70 разів більша за масу Сонця.

Глава дослідження професор Джіфенг Лію розповів, що згідно з більшістю поточних моделей зоряної еволюції, подібна чорна діра взагалі не має існувати.

Раніше вчені вважали, що маса чорних дір може сягати приблизно 20 мас Сонця.

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Після відкриття LB-1 астрономам доведеться переглянути теорію створення чорних дір.

Вони також мають знайти пояснення тому, як утворюються такі об’єкти, як LB-1.

До слова, вчені виявили процес зростання концентрації кисню на Марсі, проте іще не знайшли його джерело.

Джерело: CBS News

Фото: Dreamstime

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