Як самостійно обрати екіпірування для сноуборда, зокрема дошку, кріплення та одяг для катання – читайте в матеріалі Фактів ICTV

Якщо ви вирішили обзавестися власним сноубордом, то по переду на вас чекає складний та довгий шлях підбору якісного спорядження.

Тож, аби трохи полегшити вам справу, пропоную скористатися цим посібником.

Як обрати дошку

Тут потрібно звертати увагу на такі характеристики, як: довжина дошки, жорсткість, форма, те, на скільки сильно вона вигинається і, звісно, власні побажання щодо зовнішнього вигляду. Але це вже останній етап.

Для початку варто відібрати ті дошки, які підходять вам за зростом. Найоптимальніший варіант для початківців – середня довжина.

Власне, як це визначити? Потрібно поставити дошку перед собою та подивитися до якого рівня вона дістає. Якщо це відстані від підборіддя до кінчика носу, то така дошка вам підходить. Закороткий борд буде обмежувати ваші рухи, а з надто довгим ви можете і не впоратись.

Вигин

Далі переходимо до різновиду сноубордів за вигином. Адже саме від цього параметру залежить те, як дошка буде поводити себе на схилі. Для того, аби побачити вигин дошки, потрібно поставити її на підлогу і подивитися зверзу вниз на ребро.

Існує чотири основних види вигинів на сноубордах. Перший – Classic – вид, який найбільш вдало підходить для початківців завдяки свої універсальності.

У дошки з таким вигином загнутий ніс і хвіст сноуборду, а його середня частина від передньої до задньої ноги вигнута вгору, піднята над поверхнею. На такій дошці можна виконувати будь-що: від простого катання на схилі до спортивних дисциплін.

Наступний вид – Банан – зворотній вигин. У подібного сноуборду ніс і хвіст загнуті вгору, а середина вигнута вниз, тобто в сторону землі. Така дошка краще підходить для тих, хто є прихильником різних трюків та стрибків з трампліна. Але на ній важко їздити на великій швидкості та робити повороти.

Третій вид – Rocker, або Zero. По суті, така дошка вигину немає. У неї трохи загнутий ніс і хвіст, а вся основа йде по одній лінії, стикаючись з поверхнею. Такий сноуборд підійде вам, якщо ви хочете кататися по перилах або різним перешкодам. На ньому буде не зручно просто кататися по снігу, крутитися та робити інші елементи.

І, останній, досить новий, вид – Hybrid. Він включає в себе елементи і техніки Банана та Classic. Крім загнутих носа і хвоста, така дошка має кілька вигинів: вгору-вниз-вгору. Даний сноуборд підійде для тих, хто відчуває себе впевнено, стоячи на дошці, адже він чітко виконує усі ваші команди, в тому числі, і неправильні.

В залежності від джерел, назви можуть трохи відрізнятися.

Форма

Переходимо до різновиду сноубордів за формою, тобто за розташуванням кріплень відносно центру дошки. Форма дошки впливає на швидкість і керованість сноуборду.

Існують дві основні форми сноуборду: Directional і Twin-type.

Дошка першої форми краще підходить для тих, хто планує кататися на високій швидкості та робити круті повороти. Її відмінність в тому, що вона має більш довгий ніс дошки щодо кріплень і короткий хвіст.

Хочу зауважити, що на цій дошці бажано кататися тільки опорною ногою вперед, адже при сильному натисканні сноуборд вріжеться в сніг і переверне вас.

Дошка форми Twin-type має однакову довжину носа і хвоста дошки від кріплення. Вона підійде вам, якщо ви є прихильником фрістайлу.

Ширина

Сноуборди поділяються на звичайні і широкі: Wide і не-Wide.

Широку дошку слід обрати тим, хто має великий розмір ноги, бо, в іншому випадку, станеться так, що носок та п’ятка сильно випиратимуть.

Також така дошка підходить для катання на м’якому снігу, який, насправді, не так часто зустрічається.

В усіх інших випадках звичайна дошка – те, що треба.

Жорсткість

Жорсткість сноуборду визначається за шкалою від 1 до 10, де один – дуже м’який. Для початківців краще обрати рівень жорсткості від трьох до п’яти. М’які сноуборди пробачать вам незначні помилки та допоможуть краще втримати рівновагу. Жорстка дошка дозволить розігнатися до значно більшої швидкості.

Як визначити? Дуже просто – впираєте сноуборд під кутом в ногу, щоб він не відкочувався, і тиснете рукою в район нижнього кріплення (а не на середину). У цей момент чудово видно, як поводиться центр, ніс і хвіст сноуборду.

Як обрати взуття

Для початку краще все ж обрати взуття, а вже потім шукати під нього кріплення, які ідеально підійдуть.

Як і у будь-якому взутті, найважливіше, аби нога почувала себе комфортно. Ви не зможете нормально кататися, якщо вам буде щось тиснути.

Основний критерій, на який потрібно звернути увагу при виборі – жорсткість. Так само, як і з дошкою, шкала проходить від одного до десяти. І, знову ж таки, для початківців краще не брати взуття більше п’ятого рівня жорсткості.

Пам’ятайте, якщо ви купуєте надто дешеве взуття, то є шанс, що воно виготовлене з неякісного матеріалу і не має таких функцій як вологостійкість.

Як обрати кріплення

Як не дивно, головна характеристика при виборі кріплень – жорсткість.

Обирайте м’які кріплення. Вони підходять як для початківців, так і для тих, хто давно стоїть на борді. Жорсткі кріплення більше підійдуть для спортивного катання.

За способом кріплення на нозі виділяють три основні види: Step in, Flow та Classic.

Step in – ті, які не мають жодних ремінців чи інших кріплень. Окрім того, що на основі є спеціальні засувки. Все, що потрібно, аби закріпити ногу – поставити її та замкнути. Подібна система використовується на лижах. Вона чудово підходить для тих, кому лінь зайвий раз нагинатися. Але, якщо під час їзди між кріпленням на ногою застрягне сніг, то існує висока ймовірність того, що кріплення розчепиться.

Classic – кріплення, які фіксують черевик ременями в нижній і у верхній частині. Їхні переваги в тому, що вони найнадійніші і з ними досить легко впоратись новачку.

Кріплення Flow застібаються ременями, а черевик при цьому потрапляє в кріплення шляхом відкидання вниз задньої стінки. Такий вид зустрічається доволі рідко.

На кожному кріпленні ви можете регулювати розмір та кут нахилу ноги.

Для того, аби краще розібратися в системі вибору взуття та кріплень, пропоную знову звернутися до відеоуроків.

Якщо ви тільки починаєте свій шлях у сноубордингу, то вам потрібні:

Дошка середньої довжини

Класичний вигин (Camber) з м’яким рівнем жорсткості

Неширока дошка форми Directional

М’яке та якісне взуття

Класичні кріплення

І остання порада. Якщо ви хочете привертати до себе увагу на схилі, то обирайте яскравий комплект.

Анастасія Дячкіна

Фото: Спортмастер, SportSpirit, Head, Karpaty.love, USA – for.me, Dreamstime.com