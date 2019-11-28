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Факти / Lifestyle

Яке свято сьогодні, 28 листопада 2019

28 листопада вшановують пам’ять мучеників Самонія, Гурія і Авіва. Які ще свята у цей день і хто святкує іменини – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Яке свято сьогодні, 28 листопада 2019

Іменини 28 листопада святкують Самсон, Варвара, Григорій, Дмитро, Микита, Микола і Петро.

У четвертий четвер листопада в США відзначають державне свято – День подяки 2019. Крім цього, 28 листопада – Всесвітній день співчуття.

Народні прикмети на 28 листопада

  • Якщо сьогодні випаде сніг, він пролежить до весни.
  • Якщо сходити до лазні у цей день, будеш здоровим весь рік.
  • Сильний вітер – до неспокійної погоди до Миколи (19 грудня).
  • Якщо коні голосно іржуть – хороший знак.
  • Похмура, але тепла погода віщує непогожий травень.

Читайте: Церковні свята – календар на 2019 рік

Що не можна робити 28 листопада

28 листопада не можна сперечатися, сваритися, лаятися, злитися і починати нові справи.

До речі, Факти ICTV склали для вас календар харчування на Різдвяний піст 2019-2020.

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