28 листопада вшановують пам’ять мучеників Самонія, Гурія і Авіва. Які ще свята у цей день і хто святкує іменини – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Іменини 28 листопада святкують Самсон, Варвара, Григорій, Дмитро, Микита, Микола і Петро.



У четвертий четвер листопада в США відзначають державне свято – День подяки 2019. Крім цього, 28 листопада – Всесвітній день співчуття.

Народні прикмети на 28 листопада

Якщо сьогодні випаде сніг, він пролежить до весни.

Якщо сходити до лазні у цей день, будеш здоровим весь рік.

Сильний вітер – до неспокійної погоди до Миколи (19 грудня).

Якщо коні голосно іржуть – хороший знак.

Похмура, але тепла погода віщує непогожий травень.

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Що не можна робити 28 листопада

28 листопада не можна сперечатися, сваритися, лаятися, злитися і починати нові справи.

До речі, Факти ICTV склали для вас календар харчування на Різдвяний піст 2019-2020.