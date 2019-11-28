28 листопада вшановують пам’ять мучеників Самонія, Гурія і Авіва. Які ще свята у цей день і хто святкує іменини – читайте у матеріалі Фактів ICTV.
Іменини 28 листопада святкують Самсон, Варвара, Григорій, Дмитро, Микита, Микола і Петро.
У четвертий четвер листопада в США відзначають державне свято – День подяки 2019. Крім цього, 28 листопада – Всесвітній день співчуття.
Народні прикмети на 28 листопада
- Якщо сьогодні випаде сніг, він пролежить до весни.
- Якщо сходити до лазні у цей день, будеш здоровим весь рік.
- Сильний вітер – до неспокійної погоди до Миколи (19 грудня).
- Якщо коні голосно іржуть – хороший знак.
- Похмура, але тепла погода віщує непогожий травень.
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Що не можна робити 28 листопада
28 листопада не можна сперечатися, сваритися, лаятися, злитися і починати нові справи.
До речі, Факти ICTV склали для вас календар харчування на Різдвяний піст 2019-2020.