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Android атакував троян, який викрадає гроші користувачів

Вірус на Android автоматично переводить кошти жертви через банківські мобільні додатки на рахунок хакера.

Android атакував троян, який викрадає гроші користувачів

Користувачі смартфонів на Android постраждали від нового трояна, який було створено для здійснення непомітних крадіжок коштів через банківські мобільні додатки.

Про це йдеться у звіті компанії Group-IB, представленому на конференції з кібербезпеки CyberCrimeCon у Сінгапурі.

Раніше віруси на Android надсилали підроблені вікна для введення даних карти і перехоплювали СМС-повідомлення з кодом підтвердження транзакції. Новий троян став небезпечнішим – він автоматично переводить гроші з рахунків користувачів на рахунок зловмисника.

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Існування вірусу підтвердили два банки в Росії. Чи були випадки крадіжок коштів в Україні – невідомо.

До слова, дослідники з організації AV-Comparatives виявили, що більшість вірусів на Android – неефективні.

Джерело: РБК

Фото: Dreamstime

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