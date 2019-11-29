Бійня ковбасою та ліквідація конкурентів – які безглузді історії відбуваються у Чорну п’ятницю, читайте на сайті Факти ICTV.

Перша Чорна п’ятниця у США відбулася ще в 1966 році. В Америці цей день прирівнюється до державного свята, шопоголіки навіть спеціально беруть відгули, лікарняні та відпустки на листопад.

Але радість від тотальних знижок і щорічних розпродажів затьмарюють страшні події, пов’язані з Чорною п’ятницею. За роки розпродажів відбулося чимало як трагічних, так і безглуздих смішних випадків.

Наприклад, на цьому відео ми бачимо, як люди вриваються в супермаркет, щоб скоріше купити купу непотрібних речей.

Бійня ковбасою

У Німеччині, в маленькому містечку Ахен, великі знижки в день Чорної п’ятниці стали причиною бійки в супермаркеті. Жінка, яка приїхала за покупками з братом і літньою мамою, встигла схопити останній вільний візок.

Але несподівано візок з її рук вирвав літній покупець, грубо відштовхнувши жінку. Брат поспішив заступитися за сестру. Він відібрав візок і штовхнув пенсіонера. Розлючений покупець почав кидати в сім’ю предметами, які траплялися йому під руки, загнавши літню жінку з її дітьми в ковбасний відділ.

Тут почалася взаємна бійка із застосуванням оригінальної зброї: чоловіки билися ковбасою, а жінки кидали в пенсіонера сардельки. Всі учасники бійки з численними несерйозними травмами опинилися спершу в госпіталі, а потім – в поліції.

Черга в наметах

У 1996 році місцева жителька міста Акрон штату Огайо (США) мріяла купити величезний телевізор. В очікуванні Чорної п’ятниці вона ще за два тижні до розпродажу поставила намет біля входу в магазин електроніки, в результаті її госпіталізували від переохолодження в ніч на п’ятницю.

Ліквідація конкурентів

У 2014 році черговий неприємний інцидент стався в мережі магазинів Walmart. Одна з покупців навмисно озброїлася перцевим балончиком.

Розпорошуючи його на конкурентів, вона пробиралася до входу в магазин. Примітно, що разом з нею було двоє маленьких дітей. Вони вели себе агресивно, допомагали матері розштовхувати і бити інших людей.

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Жінка навмисне цілилася людям в обличчя, намагаючись заподіяти їм шкоду. Ні мати, ні діти не постраждали, але більше 20 людей в цей день були госпіталізовані.

Пограбування

У Бостоні група підлітків вирішила заволодіти величезною кількістю товарів, не купуючи їх. Вони відстежували дії своїх сусідів в котеджному містечку. Після нічних розпродажів багато сімей приїжджали під ранок і поспішали відпочити.

Втомлені люди не розбирали свої покупки, тому всі товари залишалися в машинах. Поки сусіди міцно спали, підлітки чистили гаражі. Цікаво, що поліції не вдалося розкрити справу, але школярі все-таки понесли покарання.

Виявилося, що п’ятеро підлітків не змогли справедливо розділити між собою все награбоване. І один скривджений хлопець написав анонімний лист в місцеву поліцію.

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