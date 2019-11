У Чорну п’ятницю у різних країнах покупці від ранку стоять в чергах, щоб зайти в магазини.

Саме у день найбільших знижок всі вирішили максимально скупити потрібні, а часом і не дуже товари.

В деяких магазинах навіть розгорнулася справжня боротьба за речі, за принципом, хто перший схопить, тому й дістанеться.

Черги з ночі і бійки за товар: як проходить Чорна п’ятниця 2019 / 5 фотографий

А в місті Йоганнесбург у Південно-Африканській Республіці покупці почали займати черги біля торгового центру ще з вечора.

#BlackFriday queue starting to form at entrance nearest to Game at Cresta mall in Johannesburg. Some shoppers have brought camp chairs #sabcnews pic.twitter.com/7uDc09G0bn

— BongiMogale (@Bongi43) 28 ноября 2019 г.