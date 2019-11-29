Чорна п’ятниця 2019 у багатьох країнах почалася з довжелезних черг та боротьби за речі.
У Чорну п’ятницю у різних країнах покупці від ранку стоять в чергах, щоб зайти в магазини.
Саме у день найбільших знижок всі вирішили максимально скупити потрібні, а часом і не дуже товари.
В деяких магазинах навіть розгорнулася справжня боротьба за речі, за принципом, хто перший схопить, тому й дістанеться.
E reng Black Friday #BlackFriday2019 pic.twitter.com/0TZ4acITuU
— Segodi…T🐾 (@tshepo_segodi_) 29 ноября 2019 г.
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А в місті Йоганнесбург у Південно-Африканській Республіці покупці почали займати черги біля торгового центру ще з вечора.
#BlackFriday queue starting to form at entrance nearest to Game at Cresta mall in Johannesburg. Some shoppers have brought camp chairs #sabcnews pic.twitter.com/7uDc09G0bn
— BongiMogale (@Bongi43) 28 ноября 2019 г.
Якщо ви ще не встигли нічого купити у Чорну п’ятницю, то краще спершу почитайте, де шукати знижки та як не бути ошуканими.