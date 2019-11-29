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Факти / Lifestyle

Черги з ночі і бійки за товар: як проходить Чорна п’ятниця 2019

Чорна п’ятниця 2019 у багатьох країнах почалася з довжелезних черг та боротьби за речі.

Черги з ночі і бійки за товар: як проходить Чорна п’ятниця 2019

У Чорну п’ятницю у різних країнах покупці від ранку стоять в чергах, щоб зайти в магазини.

Саме у день найбільших знижок всі вирішили максимально скупити потрібні, а часом і не дуже товари.

В деяких магазинах навіть розгорнулася справжня боротьба за речі, за принципом, хто перший схопить, тому й дістанеться.

Читайте: Чорна п’ятниця: чи реальні знижки в українських магазинах одягу, техніки та інших товарів

Черги з ночі і бійки за товар: як проходить Чорна п’ятниця 2019 / 5 фотографий

А в місті Йоганнесбург у Південно-Африканській Республіці покупці почали займати черги біля торгового центру ще з вечора.

Якщо ви ще не встигли нічого купити у Чорну п’ятницю, то краще спершу почитайте, де шукати знижки та як не бути ошуканими.

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