Де буде розпродаж у Чорну п’ятницю 2019, читайте на сайті Факти ICTV.
29 листопада в Україні настане Чорна п’ятниця, коли магазини влаштовують величезні розпродажі. Аби ви заздалегідь зрозуміли, що хочете придбати, ми підготували для вас перелік магазинів, які беруть участь у дні великих знижок.
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Магазини, які візьмуть участь у розпродажах Чорної п’ятниці 2019
Побутова техніка
Алло
Основний розпродаж у магазині розпочнеться 29 листопада. Проте до цього у магазині можна придбати низку товарів за зниженою ціною.
В Алло попереджають, що кількість акційних товарів буде обмежена. За реєстрацію у мобільному додатку можна буде отримати додатково 200 грн знижки.
Ельдорадо
Тут обіцяють знижки на техніку до 70%, але також попереджають, що кількість акційних товарів буде обмеженою.
В Ельдорадо Чорна п’ятниця почнеться 28 листопада і триватиме до 2 грудня.
Comfy
У Comfy Чорна п’ятниця стартує 28 листопада і триватиме до 1 грудня. Розмір знижок у магазині наразі невідомий.
Цитрус
Цитрус розпочне розпродаж 29 листопада. У магазині обіцяють знижки до 70%.
Крім того, можна буде отримати додаткову знижку у 100 грн за реєстрацію у додатку.
Розетка
В інтернет-магазині Розетка Чорна п’ятниця розпочнеться за графіком – 29 листопада. У мобільному додатку знижки будуть доступні днем раніше.
Розмір знижок невідомий, проте магазин пропонує усім охочим оформити послугу Premium зі знижкою 50%. Вона дозволяє рік отримувати безкоштовну доставку з Розетки.
Фокстрот
У Фокстроті розпродаж розпочнеться 28 листопада і триватиме до 2 грудня. У магазині товари будуть доступні зі знижкою до 70%.
Stylus
В інтернет-магазині Stylus акція розпочалася 25 листопада і триватиме до 1 грудня. Тут можна придбати смартфони зі знижкою до 50%.
MOYO
У мережі MOYO розпродаж розпочався іще 18 листопада. Знижки будуть доступні до 2 грудня.
Xiaomi
Магазин Xiaomi розпочне Чорну п’ятницю 29 листопада. Обіцяють знижки на товари до 50%.
Одяг та взуття
Answear
У магазині одягу Answear вже діють знижки на товари до 70%.
Intertop
В Intertop також вже почали діяти знижки на понад 6 тис. товарів. Максимальна сума знижки невідома, але в середньому вона становить 30%.
Lamoda
Магазин розпочне акцію Чорна п’ятниця 29 листопада. Максимальну суму знижки поки не повідомили.
Також знижки будуть доступні у магазинах:
- H&M
- Lee Cooper
- Kasta
Косметика
- Watsons (знижки до 70%)
- NYX Cosmetic
- iHerb
- Parfums
Товари для дому
- Епіцентр (знижки до 90%)
- Jysk
Подорожі
- Booking (знижки від 40%)
- МАУ (знижки до 50%)
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