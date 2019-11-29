Що можна купити з суттєвим дисконтом у Чорну п’ятницю, що особливо не подешевшає та на яку замануху краще не звертати увагу.

Мода на шалені розпродажі у Чорну п’ятницю прижилася в Україні.

Телеведуча Надія Матвєєва про те, що купувати і де, знає майже все. Її експертні поради слухає пів країни. Перше, що радить нам, – перевіряти якість і стан, якою б не була приваблива ціна.

Що таке Чорна п’ятниця по-українськи? Факти тижня відправляються на власну інспекцію.

Чи можливо купити якісний товар із знижкою? Сергій Кириленко каже, цілком реально. І показує брендові кросівки, котрі придбав минулого року втричі дешевше. Але за ними він влаштував справжнє полювання. Порада від Сергія – починайте заздалегідь фіксувати ціни одразу у кількох магазинах. Справжня знижка виявилася тільки в одному магазині. В інших вона була умовною.

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Деякі магазини, як правило, за декілька місяців до початку знижок підвищують ціни. На реальний розпродаж інколи не варто чекати. Особливо, якщо це стосується техніки.

От де дійсно серйозні знижки, так це в Америці.

Так кожного року проходить Чорна п’ятниця: люди вриваються в магазини і починають хапати з полиць все, що встигають побачити.

Але українські маркетологи переплюнули американських. У нас Чорну п’ятницю розтягнули аж на три дні.

Дизайнер Тетяна Рижикова розкриває маркетингову таємницю, як виробники умудряються робити знижки. У гонитві за відомим ім’ям можна придбати і простеньку річ, яка насправді таких грошей не коштуватиме. Тетяна пропонує звернути увагу на українських виробників. Але попереджає: вони захмарно знижувати ціну навряд чи будуть.

Магазини підсаджують вас на шопінг, використовуючи психологічні прийоми. Вони роблять все, аби змусити вас витрачати більше.

Отже, якщо ви вирішили йти до торговельного центру у Чорну п’ятницю, ви ризикуєте у запалі придбати те, що вам не потрібно. Психологи радять – уникати натовпу. Адже саме на інстинкт всі беруть і мені потрібно – і розраховують маркетологи.

Щоб не накупити зайвого, у період знижок краще мати завчасно складений план. Та не брати з собою багато грошей.

Факти ICTV раніше писали про те, де і коли будуть знижки на Чорну п’ятницю.