Чорна п’ятниця 2019 – день найбільших розпродажів року – припадає на 29 листопада. Де будуть знижки на товари для дому, побутову техніку, книжки та авіабілети – детальніше в рецензії на сайті Факти ICTV.

Чорна п’ятниця 2019 пройде 29 листопада. Традиція дня особливих розпродажів не так давно прийшла до нас з Америки, але вже багатьма полюбилася. Хтось обирає необхідні товари заздалегідь та складає список покупок, а хтось не вірить у чесні знижки та не готовий ходити магазинами у цей день.

Черги та великі знижки або фейкові розпродажі та залежаний на складах товар? Саме в цьому питанні думки людей спочатку розділилися. У правдивості обвалу цін довелося переконувати великим мережам.

Зазвичай день особливих розпродажів проходить в останню п’ятницю листопада, але в багатьох магазинах знижки починають діяти з понеділка. Саме з цього дня починається різдвяний сезон розпродажів.

Наш експерт Каріна Зуєва підготувала добірку магазинів за категоріями – товари для дому, цифрова та побутова техніка, одяг і взуття, книжки, туризм, де очікуються знижки на Чорну п’ятницю. Їх розмір більшість компаній оголосить ближче до 29 листопада.

Товари для дому, цифрова та побутова техніка

Rozetka розпочне розпродаж 29 листопада о 00.00. Тому, хто встановить мобільний додаток, нададуть доступ до розпродажу на годину раніше.

Під знижки підпадають такі категорії товару:

електроніка – смартфони, планшети, ноутбуки, ПК, принтери, телевізори, PS4;

побутова техніка – холодильники, пральні машини, пилососи, дрібна побутова техніка та аксесуари;

одяг та взуття;

меблі й домашній текстиль – дивани, ліжка, меблі для кухні;

автотовари – шини, автозапчастини, відеореєстратори, автохімія та інше;

авіабілети;

новорічні подарунки.



























Чорна п’ятниця в Україні: 70% на побутову техніку, до 90% – на одяг та розпродаж авіаквитків – Ситий в7 / 7 фотографий

Чорна п’ятниця в Jysk триватиме чотири дні – з 28 листопада до 1 грудня. Знижки до 70% на більше ніж 2 тис. товарів. Усі акційні пропозиції діють і в інтернет-магазині. Також є змога зарезервувати товар на сайті на два дні та забрати його в магазині.

У Jysk є все необхідне для дому:

товари для спальні – ліжка, матраци, наволочки, простирадла, ковдри, подушки, комплекти білизни;

товари для ванни – аксесуари, килимки, рушники, халати, занавіски, карнизи;

товари для офісу;

товари для вітальні та столової – крісло, пуфи, софи, столики, лави, обідні набори, стільці, буфети;

товари для зберігання – дрібні меблі, комоди, полиці, шафи, кошики;

товари для вікон та саду – карнизи, ролети, фіранки, штори, батути, гамаки, намети, садові подушки, парасолі, спальні мішки, надувні матраци;

товари для дому – декор, дзеркала, скатертини, пледи, освітлення, дитячі меблі, декоративні подушки;

товари на Новий рік та Різдво – іграшки, гірлянди, штучні ялинки, ліхтарики та багато іншого.











































Чорна п’ятниця в Україні: 70% на побутову техніку, до 90% – на одяг та розпродаж авіаквитків – Ситий в7 / 11 фотографий

У Eldorado Чорна п’ятниця стартує 29 листопада в 00.00.

Знижки поширюватимуться на смартфони, планшети, смарт-годинники, фітнес-браслети, телевізори, плити, холодильники, пральні машини, комп’ютери та ноутбуки, аудіо- та відеотехніку, кліматичну техніку та багато іншого з асортименту.



















Чорна п’ятниця в Україні: 70% на побутову техніку, до 90% – на одяг та розпродаж авіаквитків – Ситий в7 / 5 фотографий

Всі категорії товарів, які є на сайті Eldorado, беруть участь в акційному періоді, тому ви вже можете обирати те, що вам необхідно. Знижки будуть як на бюджетну, так і на дорогу техніку до 70%.

В інтернет-магазині Цитрус знижки будуть поширюватися на всі категорії техніки – 7-70%. На сайті встановлено лічильник до початку розпродажу, а той, хто встановить мобільний додаток – отримає бонусних 100 грн на першу покупку.

В акції, яка розпочнеться 29 листопада, беруть участь телевізори, приставки, геймпади, пристрої для розумного будинку та клінінгу, іграшки та роботи для дітей, відео- і екшн-камери, аксесуари, інтимні гаджети для дорослих, портативна акустика, а також товари, пов’язані з фітнесом та здоров’ям.























Чорна п’ятниця в Україні: 70% на побутову техніку, до 90% – на одяг та розпродаж авіаквитків – Ситий в7 / 6 фотографий

Під знижки потрапляють такі пристрої:

смартфони – Iphone Xs Max, Iphone 11, Xiaomi Mi 8 Lite, Samsung Galaxy S8 і інші;

планшети – Samsung Galaxy Tab S2, Huawei MediaPad T3 і інші;

ноутбуки – Acer Aspire 3, Huawei Matebook X, Macbook Air 13 і інші;

електронні книги – AirBook City Base і PocketBook Basic 3;

смарт-годинники та фітнес-трекери – Suunto Spartan Trainer Wrist HR, Apple Watch Series 3 і інші;

роботи-пилососи – Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner, iRobot Roomba 980 і інші.

Варто відзначити, що це не весь перелік товарів. До речі, за кожну покупку буде нарахований кешбек – бонусна сума.

Не омине стороною Чорна п’ятниця і COMFY.











Чорна п’ятниця в Україні: 70% на побутову техніку, до 90% – на одяг та розпродаж авіаквитків – Ситий в7 / 3 фотографии

Безліч товарів стануть набагато доступнішими:

побутова техніка;

смартфони, ноутбуки та планшети;

ТВ-, аудіо- та відеотехніка;

гаджети, аксесуари та багато іншого.

Також у Чорній п’ятниці беруть участь й інші мережі магазинів побутової та цифрової техніки – Фокстрот (28 листопада-1 грудня) – до 70%, на деякі товари знижки діють вже зараз – телевізори, холодильники, пральні машини, ноутбуки, смартфони.

У MOYO розпродаж розпочався 18 листопада та триватиме до 2 грудня – знижки на ноутбуки, телевізори, пилососи, смартфони, холодильники, блендери та інше. МТА (29 листопада-1 грудня) – до 70% на смартфони, ноутбуки, навушники та безліч інших товарів. В Алло розпродаж розпочнеться в ніч з 28 на 29 листопада та триватиме, поки не будуть розпродані всі найдобірніші та найактуальніші акційні товари, кількість яких обмежена.

Одяг та взуття

Zara – улюблений бренд порадує багатьох своїх клієнтів різними знижками – 30-90%. Акція триватиме один день – 29 листопада.



















Чорна п’ятниця в Україні: 70% на побутову техніку, до 90% – на одяг та розпродаж авіаквитків – Ситий в7 / 5 фотографий

У Чорну п’ятницю тут будуть знижки на більшу частину асортименту з каталогу:

жіночий одяг;

чоловічий одяг;

дитячий одяг;

верхній одяг;

взуття та аксесуари.

LeBoutique – один з найбільших інтернет-магазинів України порадує покупців знижками в Чорну п’ятницю до 90%. Тут пропонують тисячі брендів зі знижками на жіночий, чоловічий та дитячий одяг. Розпродаж розпочнеться 29 листопада та триватиме до 1 грудня.















Чорна п’ятниця в Україні: 70% на побутову техніку, до 90% – на одяг та розпродаж авіаквитків – Ситий в7 / 4 фотографии

Український бренд MustHave з 29 листопада до 1 грудня проведе розпродаж – 30% на весь товар, окрім колаборації з Frolov. Шоурум та інтернет-магазин бренду Nove також порадує своїх покупців знижками з 29 листопада до 6 грудня – 10% на нові моделі та до 50% на минулі колекції.

В інтернет-магазині Pratik.ua Чорна п’ятниця вже розпочалася та триватиме до 3 грудня. Знижки до 70% на все взуття та аксесуари – для жінок, чоловіків та дітей. Наприклад, жіночі шкіряні черевики від 699 грн, чоловічі шкіряні черевики від 798 грн, жіночі кросівки від 203 грн.

Чорна п’ятниця пройде і в інших магазинах одягу та взуття – Lamoda, Intimo, Bonprix, Guess, Bershka, Colin’s, Mango, Intertop, Adidas, H&M, Stradivarius тощо.

Книжки

Чорна п’ятниця у Наш формат стартує 25 листопада та триватиме до 1 грудня. Знижки до 70% діятимуть не тільки на книжки Наш формат, але і на понад 2 тис. назв від українських видавництв.

Очікуються особливі сюрпризи та подарункові комплекти зі знижкою.

Акція діятиме як в інтернет-магазині (цілодобово), так і в книгарні за адресою м. Київ, пров. Алли Горської, 5.

У видавництві Комора Чорна п’ятниця триватиме з 29 листопада до 1 грудня.

Знижки планують до 70%: новинки – 20%, окремі позиції – 70%, більшість асортименту – 30-50%.

Видавництво Старого лева радуватиме своїх клієнтів знижками протягом трьох днів – 28-30 листопада. Чорна п’ятниця проходитиме в усіх книгарнях Старого лева, а також в інтернет-магазині.

Знижки діятимуть до 70% на близько 200 книжок. Під акцію потрапляє художня література та нон-фікшн, історії для дітей і дорослих та багато інших книжок.

Не омине Чорна п’ятниця і видавництво Фоліо, де вона вже розпочалася та триватиме до 1 грудня – 30% на всі книжки, КМ-Букс (25 листопада-1 грудня) – 25% на весь асортимент, Навчальна книга – Богдан (25 листопада-1 грудня) – до 75%, Видавництво 21 (27 листопада-1 грудня) – 25-45%, Смолоскип (29 листопада) – 50% на всі книжки видавництва, окрім певних видань, Nebo Book Publishing (27-30 листопада) – 15%, Фабула (29 листопада) – 30% та інші.

Туризм

Покупон розігрує новорічний тур у Карпати серед усіх, хто придбав будь-яку знижку на сайті з розділу Чорна п’ятниця, яка пройде в період з 28 листопада до 4 грудня.















Чорна п’ятниця в Україні: 70% на побутову техніку, до 90% – на одяг та розпродаж авіаквитків – Ситий в7 / 4 фотографии

У розділі Чорна п’ятниця можна знайти велику кількість різноманітних знижок:

на заняття танцями до 91%;

проходження квест-кімнат до 50%;

на обстеження у лікаря до 90%;

на SPA-програми до 88%;

на косметичні процедури до 88% та багато іншого.

Щороку авіакомпанії надають знижки або акційні пропозиції з нагоди Чорної п’ятниці, але оголошують про них за тиждень або у день розпродажу. Схожі знижки з року в рік проводить Ryanair, Wizz Air, SkyUp, МАУ.

У 2018 році великий розпродаж проводила ірландська авіакомпанія Ryanair з нагоди Cyber Week, яка завершилася Чорною п’ятницею.

Протягом тижня авіакомпанія пропонувала акційні пропозиції та знижки. Наприклад, €30 знижка на перельоти в обидва боки, квитки Європою від €5, квитки в або з Німеччини зі знижкою, знижка на квитки до 25%.

Угорська авіакомпанія Wizz Air минулого року проводила рожеву п’ятницю, яка надала можливість придбати квитки на будь-які рейси зі знижкою 20%.

Українська авіакомпанія SkyUp майже вдвічі знизила ціни на міжнародні рейси, а також частково на рейси з України. МАУ проводили розпродаж до міст України, Азії, Європи та Північної Америки зі знижкою до 50%.

Відомо, що компанія Booking також запропонує свої варіанти знижок.

Згідно зі статистикою останніх років, українці під час Чорної п’ятниці найчастіше купують побутову техніку, електроніку, одяг, взуття та косметику. У середньому в день розпродажів вони готові витратити більше 3 тис. грн.

Завдяки інтернет-магазинам, потенційний покупець може з легкістю відстежити коливання цін на товар, що цікавить, порівняти, які ціни були до Чорної п’ятниці та які стали в цей день. Так стає зрозуміло, чи є сенс та вигода купувати його в день найбільших розпродажів року.

У наступному матеріалі ми порівняємо ціни в звичайний день та в Чорну п’ятницю, щоб перевірити, чи дійсно є знижки в перерахованих магазинах.

Якщо ви хочете, щоб ми відвідали заклад, в якому ви часто буваєте чи який хочете проінспектувати – пишіть нам на пошту [email protected] і ми зв’яжемось з вами. Також підписуйтесь на наш Instagram, щоб бути в курсі всіх ревізій.

Каріна Зуєва