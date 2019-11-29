День пам’яті апостола Матвія щороку відзначають 29 листопада. Факти ICTV розкажуть про історію свята.

Святий Матвій був апостолом з-серед 12 найближчих до Господа учнів.

До того, як стати учнем Христа, Матвій служив митарем, тобто збирав податки для Риму.

Одного разу він почув голос Ісуса Христа:

– Йди за мною.

Після учнівства у Христа апостол Матвій спочатку проповідував у Палестині. Перед тим, як піти на відування у далекі країни на прохання юдеїв, які залишалися в Єрусалимі, апостол написав Євангеліє.

Серед книг Нового Завіту Євангеліє від Матвія стоїть першим. Книга написана єврейською мовою.

Святий апостол Матвій обійшов з Євангелієм Сирію, Мідію, Персію і Парфію, закінчивши свої проповідничі праці мученицькою смертю в Ефіопії. Ця країна була населена племенами канібалів з грубими звичаями і віруваннями. Матвій зміг своєю проповіддю звернути на шлях істини тільки декількох ідолопоклонників, заснував Церкву і побудував храм. У храмі він поставив єпископом свого супутника на ім’я Платон.

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Але правитель Ефіопії Фулвіан, який був одержимий нечистим духом, не хотів, щоб його піддані стали християнами і припинили поклонятися язичницьким богам. Він звинуватив апостола в чаклунстві і наказав стратити його.

Святого Матвія поклали обличчям донизу, засипали хмизом і підпалили. Однак язики полум’я не заподіяли ніякої шкоди апостолу, і він залишився живий. Тоді жорстокий правитель наказав покласти Матвія у залізну труну і кинути в море.

Викинута хвилею труна була з честю перенесена до храму, який був побудований апостолом. Матвій відійшов до Господа близько 60 року після Різдва Христового.

До речі, Факти ICTV зібрали всі церковні свята в календарі.