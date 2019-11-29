Гороскоп на тиждень з 25 листопада до 1 грудня 2019 року для представників всіх знаків зодіаку – в ексклюзивному матеріалі Фактів ICTV.

Детальний гороскоп на тиждень з 25 листопада до 1 грудня склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

2 грудня Юпітер, планета великого щастя в астрології, після року проходження по своєму рідному знаку Стрільця, переходить у знак Козерога. Раз на рік Юпітер здійснює перехід у наступний знак та приносить у наше життя ті чи інші зміни у кращий бік.

У Козерозі Юпітеру не комфортно, умовно слабкий статус: Козеріг – знак дисципліни та наполегливої праці, а Юпітер – планета експансії, оптимізму, перспектив. Тому події розвиваються повільно, а результат і позитив побачити можна не одразу.

Гороскоп для Овнів

Перешкоди та непорозуміння з партнерами ускладнюють виконання ваших обіцянок, а це негативно впливає на вашу популярність та ставлення керівництва. Можливі виробничі склоки, особливо з партнерами та співробітниками протилежної статі. Виконання планів краще перенести та нічого нікому не обіцяти. Відкладіть укладення угод, підписання контрактів, ділові поїздки.

Гороскоп для Тельців

Період дружнього спілкування, кохання, щасливого сімейного життя. Ви схильні займатися громадською діяльністю, окрилені та здатні надихати співробітників і керівництво. Завдяки особистій привабливості ви вирішуєте багато питань з користю для себе. Можете розраховувати на матеріальну допомогу, ідейну підтримку впливових осіб, особливо серед представників протилежної статі.

Гороскоп для Близнюків

Громадська діяльність не приносить бажаних результатів, складно отримати підтримку та розуміння з боку впливових осіб. Не варто ухвалювати важливих рішень, якщо ви не впевнені в собі. Вас ваблять сильні, енергійні люди, але підтримувати стосунки з ними ви зможете лише на взаємовигідних умовах. Якщо ви пов’язані діловими відносинами з коханою людиною, то вам вдасться гори перевернути.

Гороскоп для Раків

Ви не відчуваєте впевненості в собі, але саме зараз стаєте дуже привабливими для протилежної статі. Зв’язки, що виникають у цей період, здебільшого швидкоплинні, можете розчаруватися через романтичні стосунки. Ваші поточні взаємини можуть серйозно постраждати, якщо поставите на перше місце свої інтереси та думки. Ваші діти зажадають додаткової уваги.

Гороскоп для Левів

Ви сповнені життєвих сил і працездатності, з’являться можливості для реалізації власних ідей та спільних проектів. Підвищиться впевненість у собі, своїм фізичним і духовним станом ви позитивно впливаєте на навколишніх. Громадська діяльність приносить задоволення, як і виконання службових обов’язків. Допомога і підтримка приходять самі собою, що приносить вагомі результати.

Гороскоп для Дів

Ви стаєте активнішими, енергійнішими, ініціативнішими та самовпевненішими. Прагнення до творчої реалізації допоможе вам вирішити багато проблем і завданнь. Сприятливий період для бізнесу, початку нових проектів. Спорт, фізична праця, будь-яка діяльність, що вимагає застосування сили, рішучості, тішитиме вас. Вам вдасться подолати низку перешкод.

Гороскоп для Терезів

Можуть виникнути принципові розбіжності з навколишніми, особливо з дівчатами. Тому вам варто зрозуміло та тактовно роз’яснити свою позицію, проте натякніть, що вони мають право на власну думку. Напруженість у взаєминах навряд чи спровокує серйозні сварки. В атмосфері взаємної поваги ситуація швидко вирішиться без шкоди для вашої особистості.

Гороскоп для Скорпіонів

Світське спілкування потішить вас. Навколишні високо оцінять ваш талант та особисті якості, хоча ви повинні будете самі створити для цього певні умови. Ймовірно, у вас з’явиться шанс зайняти місце лідера, коли йтиметься про співпрацю та підтримку партнера. Щасливий випадок допоможе вам поліпшити своє становище в суспільстві або досягти іншого особистого успіху.

Гороскоп для Стрільців

Зростає творче натхнення, оптимізм і життєдіяльність, що допоможе під час вирішення складних питань. Період сприятливий для початку нових справ, здійснення творчих проектів, відкриття підприємств, а також для досягнення вищого суспільного становища. Дружелюбність та енергійність також допоможуть вам знайти підтримку інших людей. Негативний бік цього періоду – підвищена амбітність.

Гороскоп для Козерогів

Відчуваєте внутрішню свободу, радість впевненості в собі, тому прагнете до взаємодії з навколишнім світом. Зараз ви легко знаходите в житті найкращі боки, оптимістично дивитися на більшість речей. З’являється бажання та можливість зайнятися особистим життям, зміцнюється дружба з особами протилежної статі. Зростає ваша привабливість, можете скористатися цим під час встановлення контактів з протилежною статтю.

Гороскоп для Водоліїв

У сімейних стосунках варто остерігатися підвищеної конфліктності. Через помилкові рішення можете втратити довіру навколишніх. Краще відмотися від світських візитів і спілкування з дітьми, які можуть постраждати від вашої жорсткості. У цей період відбуваються розриви взаємин з вашої вини або ініціативи. Відсутність здатності пристосовуватися призводить до невдоволення керівництва.

Гороскоп для Риб

Ви спокійні, а також маєте можливість усвідомити свої бажання та таланти, знайти зовнішні та внутрішні ресурси для демонстрації своїх здібностей і цілей. Вдалий час для всіх справ, які пов’язані з усамітненням, натхненням і відпочинком. Не варто займатися важливими справами, бо в такі дні слабшає відчуття реальності, але період сприятливий для прояснення різних фактів.

Раніше Факти ICTV публікували гороскоп на грудень 2019 для представників всіх знаків зодіаку.