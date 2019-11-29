PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Календар магнітних бур у листопаді 2019

В які дні листопада 2019 року очікуються сплески сонячної активності та серйозні магнітні бурі – читайте на Фактах ICTV.

Календар магнітних бур у листопаді 2019

Магнітні бурі у листопаді 2019 року очікуються в другій половині місяця.

Читайте: Календар магнітних бур на 2019 рік

Згідно з графіком Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця, перші коливання прогнозуються на 10 і 11 листопада, але не вони будуть відчуватися.

Прогноз магнітних бурь на жовтень 2019 року:

  • 20 і 21 листопада – магнітна буря.
  • 22 і 23 листопада – незначні коливання.

Раніше Факти ICTV писали, як вберегтися від негативного впливу магнітних бур.

Фото: Dreamstime

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка