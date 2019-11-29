Які свята чекають на українців у грудні 2019 року, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

У грудні українці матимуть додатковий державний вихідний – 25 числа. У цей день святкують католицьке Різдво.

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Крім того, аби жителі України могли насолодитися сповна святкуванням Нового року, уряд ухвалив розпорядження, в якому рекомендує керівникам підприємств перенести робочі дні:

з понеділка, 30 грудня, – на суботу, 21 грудня;

з вівторка, 31 грудня, – на суботу, 28 грудня.

Загальна кількість робочих днів у грудні становить 21, а вихідних – 10.

Свята у грудні:

1 грудня – Всесвітній день боротьби проти СНІДу, а також День працівників прокуратури.

2 грудня – Міжнародний день боротьби за скасування рабства.

3 грудня – Міжнародний день інвалідів, а також Міжнародний день дизайнерів та аніматорів.

4 грудня – Введення в храм Пресвятої Богородиці, а також День обіймів і День інформатики.

5 грудня – День працівників статистики.

6 грудня – День Збройних сил України.

7 грудня – Міжнародний день цивільної авіації та День місцевого самоврядування в Україні.

8 грудня – День благодійності.

9 грудня – Міжнародний день боротьби з корупцією.

10 грудня – Міжнародний день прав людини і Всесвітній день футболу.

11 грудня – Міжнародний день гір.

12 грудня – День сухопутних військ України.

14 грудня – День ліквідатора наслідків на ЧАЕС.

15 грудня – День працівників суду, а ще Міжнародний день чаю.

17 грудня – День працівників державної виконавчої служби.

18 грудня – Міжнародний день мігрантів та День працівників органів РАЦСу.

19 грудня – День Святого Миколая, Міжнародний день допомоги бідним, а також День адвокатури України.

20 грудня – Міжнародний день солідарності людей.

21 грудня – День народження кросворду.

22 грудня – День енергетика та День дипломатичної служби України.

24 грудня – День працівників архівних установ України.

25 грудня – Католицьке Різдво.

До слова, раніше Факти ICTV публікували календар церковних свят на 2019 рік.