Хоча до Нового року 2020 ще багато часу, вже можна планувати, як його незабутньо відсвяткувати. Тому кілька цікавих і бюджетних варіантів в Європі, де зустріти Новий рік 2020 зібрали Факти ICTV.
Новий рік 2020 можна зустріти в затишній сімейній атмосфері, а можна відсвяткувати в Європі або навіть у теплих краях. Все залежить від вашого бажання і матеріальних можливостей.
Ідеальна новорічна атмосфера для відпочинку взимку буде в Фінляндії, Норвегії, Швейцарії, Швеції, проте цей святковий настрій не з дешевих.
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Ви можете обрати зимовий тур містами Європи чи в якесь окреме місце, але можна подорожувати дешевше самостійно.
Ми підібрали кілька цікавих напрямків, де можна відсвяткувати Новий рік 2020 в Європі, а також, де шукати житло і авіаквитки.
Як знайти житло на Новий рік 2020
У будь-який інший час радимо шукати безкоштовне житло у місцевих через Couchserfing, а ось на Новий рік навряд чи хтось погодиться вас прийняти погостювати.
Авіаквитки на Новий рік 2020
Не завжди на поїзді і машиною виходить дешевше поїхати в Європу. Найкраще стежити за знижками на лоукостерах.
Зараз є хороші пропозиції на МАУ, Ryanair, Wizzair. Не лінуйтеся посидіти трохи і помоніторити їх сайти.
Лайфхак: дешевше може вийти з пересадками.
Добре шукати квитки на таких агрегатах:
Куди поїхати на Новий рік 2020
Суб’єктивний список міст від Фактів ICTV
Гданьск
Дуже гарне місто біля Балтійського моря.
У Гданську Новий рік точно здаватиметься чарівним у Старому місті.
У цій частині є величезна кількість ресторанчиків, тут можна і просто побродити вуличками, які в цей час мерехтять численними вогнями.
Це точно накопичить позитивний настрій для зустрічі з Новим роком.
Є також різні бари польської та іншої міжнародної кухні, в морозець можна пройтися і випити кухоль глінтвейну.
А на даху костелу Діви Марії є оглядовий майданчик, де можна помилуватися старим містом з висоти пташиного польоту.
Вільнюс
Взимку столиця Литви рада зустріти туристів незабутніми прикрасами міста.
На Кафедральній площі ставлять головну ялинку країни, яка входить у топ кращих новорічних ялинок світу.
Якщо ви собі вирішили кожен Новий рік зустрічати в новій країні – то Вільнюс може послужити відмінним і недорогим початком цієї традиції.
Будва
А для затятих шанувальників активного відпочинку є гірськолижні курорти в Чорногорії – Жабляк і Колашин.
По-перше, вони недорогі, по-друге – мальовничі, по-третє – комфортабельні.
Тут можна атмосферно зустріти Новий рік з друзями або родиною. Відразу згадується кліп Wham! – Last Christmas.
Будапешт
Новорічний Будапешт шалено красивий. У вогнях, гірляндах, з барвистими ярмарками – ви буквально потрапляєте в казку.
На ярмарках можна придбати гуляш, ковбаски, птицю, глінтвейн, трав’яні бальзами і ялинку – все, щоб відмінно зустріти Новий Рік.
А ближче до півночі можна опинитися ближче до Дунаю – саме над ним найкращий вид на феєрверки.
Прага
Столиця Чехії кличе поціновувачів розміреного відпочинку і любителів древньої краси.
На головній площі Новий рік можна відзначити весело в компанії інших туристів і місцевих жителів.
Тут працюють ярмарки з традиційними стравами та напоями. З альтернативи – новорічні вечірки в місцевих клубах і ресторанах.
Мюнхен
Мюнхен на свята мерехтить безліччю вогнів. Це не те суворе німецьке місто, до якого ми звикли. Воно перетворюється і живе новорічною атмосферою.
Відпочинок тут орієнтований на молоді пари і компанії друзів.
Це класний варіант всім, хто не проти смачно поїсти – карамельні яблука, сосиски, пряники, штолень та інші традиційні страви чекають туристів на величезних ярмарках.
Париж
Ну не могли ми не згадати Париж.
Тим більше, що Новий рік у столиці Франції завжди відзначають з розмахом.
Місто прикрашене яскравими вогнями, а відпочиваючих зустрічають не тільки традиційні пам’ятки французької столиці, а й карнавали, ярмарки, костюмовані бали, тематичні базари, вечірки, катки та театралізовані вистави.
До слова, раніше Факти ICTV писали все, що потрібно знати про відпочинок в Єгипті взимку.