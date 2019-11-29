В Україні набирає обертів альтернативна судам процедура – вирішення конфліктів за допомогою так званих медіацій.

Медіація – це спосіб вирішення конфлікту за допомогою посередника. Його завдання – проаналізувати ситуацію, відновити комунікацію між тими, хто конфліктує, та, з рештою, допомогти їм ухвалити правильне рішення.

Такий метод діє й у країнах східної та західної Європи: Білорусі, Туреччині, Китаї, США, Ізраїлі.

Як проходить медіація?

Основний принцип медіації – добровільність. Кожна зі сторін добровільно обирає рішення щодо участі у переговорах і усвідомлює, що компромісу можна досягнути тільки шляхом співробітництва.

– Ми працюємо з юридичними документами та сторонами, щоб встановити ті факти, які стосуються справи. Після того, як сторони озвучують свої позиції і посилаються на певні обставини, ми починаємо працювати з інтересами. Тобто це, власне, унікальна властивість медіації, коли вона дає можливість не сперечатися сторонам на рівні позицій, а досліджувати інтереси. І після цього ми виходимо на спільні рішення, – розповідає медіатор Ольга Хмарук.

Медіацію застосовують у багатьох сферах, зокрема у сімейних суперечках, наприклад, під час поділу майна. А також – у консалтингу та наданні послуг, зокрема у ресторанному бізнесі.

Яку силу мають рішення?

Сторони конфлікту самі напрацьовують та ухвалюють рішення. Юристи ж його оформлюють документально. Якщо медіація проходить паралельно із судовим процесом, суб’єкти можуть зафіксувати домовленість у мировій угоді, яка потім буде затверджена судом, зазначають експерти.

– Рішення, яке ухвалюють сторони, може оформлюватися як меморандум або договір. Тобто сторони беруть зобов’язання його виконувати. Їх також можна затвердити у вигляді мирової угоди. Нещодавно у серпні Україна підписала у Сінгапурі конвенцію щодо виконання рішень, ухвалених у медіації. Ця конвенція очікує ратифікації Верховної Ради. І як тільки вона буде ратифікована, рішення, ухвалені в медіації, в міжнародних спорах можна буде виконати примусово. Тобто так само, як і будь-яке судове чи арбітражне рішення, – пояснює медіатор Олена Білозір.

Конфіденційність – це те, що відрізняє медіацію від інших способів вирішення спорів.

Читайте: Корпоративні конфлікти: як знайти рішення без втрати репутації

Сідаючи за стіл переговорів, сторони погоджуються не розкривати те, що почують. Це правило розповсюджується і на медіатора. Якщо він працює з кожним окремо, то не має права передавати інформацію без згоди.

Отже, медіація – це один зі способів, щоб вас почули та зрозуміли. Не обов‘язково все доводити до суду, адже кожному передусім потрібно, щоб проблема була вирішена.

Більше інформації можна дізнатися, переглянувши відео.

Ми також писали про те, як уникнути пасток помилкового сприйняття під час переговорів.