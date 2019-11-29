Чорна п’ятниця 2019 у Розетці розпочалася. Які знижки, на що і скільки триватимуть – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

В Україні 29 листопада стартувала Чорна п’ятниця. Факти ICTV повідомляють, які знижки обіцяють в інтернет-магазині Розетка і як довго триватиме розпродаж.

Чорна п’ятниця у Розетці: дата

Знижки на честь Чорної п’ятниці у Розетці оголошені з 29 листопада до 1 грудня.

Які знижки у Розетці

У Розетці оголошений тотальний розпродаж товарів – знижки сягають 70% на деякі товари. В основному акції стартують від 20%.

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На що знижки в Розетці

Інтернет-магазин оголосив знижки на смартфони, електроніку, побутову техніку, товари для будинку, одяг і взуття, а також на продукцію спорту і туризму. Розпродаються товари і зі сфери краси і здоров’я.

Так, ноутбук Asus ROG Strix на Розетці зараз можна купити за 22 тис. грн замість 27 тис. грн, смартфон Samsung Galaxy M30s – за 6 тис. грн замість 7 300 грн.

Робот-пилосос можна придбати з 40% знижкою – за 8 тис. грн замість 12 тис. грн і мультиварку Tefal – за 2 500 грн замість 4 200 грн.

Дуже хороші знижки на сантехніку – до 50%. Так, змішувач кухонний можна купити за 1 600 замість 2200 грн.

Напередодні Нового року можна купити штучну ялинку з 50% знижкою – 669 грн замість 1029 грн.

Крім того, хороші пропозиції на купівлю взуття і одягу. Так, черевики можна придбати з 70% знижкою – 1700 грн замість 4000 грн.

За знижками навіть продаються цукерки, каші і паперові рушники. Там знижки сягають до 50%.

До речі, Факти ICTV писали, як купувати у Чорну п’ятницю розумно та з задоволенням, а також як не бути ошуканим і де краще шукати знижки.