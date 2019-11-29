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Факти / Lifestyle

Яке свято сьогодні, 29 листопада 2019

29 листопада православні християни вшановують пам’ять Левія Матвія – одного з 12 апостолів і учнів Ісуса Христа. Які ще є свята у цей день хто святкує іменини – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

29 листопада свято

Іменини 29 листопада святкують Василь, Віктор, Дмитро, Іван, Макар, Матвій, Михайло, Микола, Сергій, Федір.

Про апостола Матвія Левія, память якого вшановують у цей день, відомо небагато. Він працював збирачем податків, але коли Христос зустрів його, то звелів піти за ним.

Згодом Матвій проповідував християнство і був страчений на території сучасної Грузії в римській фортеці Апасарос за проповідь.

Традиційно Левія Матвія вважають автором Євангелія від Матвія, яке було написане арамійською мовою.

У світі 29 листопада також вважається Днем солідарності з палестинським народом.

Читайте: Церковні свята – календар на 2019 рік

Народні прикмети на 29 листопада:

  • Пішов сніг на Матвія – невдовзі чекайте хуртовини.
  • Сильний вітер – взимку будуть часті завірюхи.
  • Холодний день – зима буде суворою.
  • Тепла і дощова погода – зима буде теплою і м’якою.

Що не можна робити 29 листопада:

  • Не можна виконувати важку роботу.
  • Заборонено гніватися, заздрити, починати сварки і битися.

Які ще свята чекають на українців, можна подивитися в календарі на листопад.

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