29 листопада у всьому світі стартувала Чорна п’ятниця і Україна не стала винятком. Найбільші магазини обіцяють покупцям зниження ціни до від 50% до 70%. Які сьогодні знижки в Ельдорадо-читайте на Фактах ICTV.

Знижки в Ельдорадо 29 листопада досягли позначки в 70%, а це означає, що Чорна п’ятниця вже офіційно почалася і час зайнятися шопінгом. До слова, магазин оголошував про початок розпродажів з четверга, 28 листопада.

В Ельдорадо Чорна п’ятниця ознаменувалася знижками на смартфони, планшети, смарт-годинник, фітнес-браслети, комп’ютери, ноутбуки, телевізори, холодильники, плити, пральні машини, кліматичну, а також аудіо – і відео – техніку.

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Варто відзначити, що в магазині діє знижка тільки на певні товари.

Найбільші знижки в Ельдорадо

Телевізор Panasonic – 9 999 замість 18 999 грн

Телевізор LG – 11 399 замість 16 799 грн

Ноутбук Acer – 22 999 замість 32 999 грн

Праска Bosch – 899 замість 1899 грн

Електричний гриль Tefal – 3 499 замість 5 999 грн

Навушники AirPods – 3 899 замість 6 599 грн

До слова, день знижок стартувала не тільки в Ельдорадо. Факти ICTV підготували для вас список магазинів, які беруть участь у розпродажах чорної п’ятниці.