Різдвяний піст 2019/20 в Україні традиційно триватиме 40 днів.

У 2019 році Різдвяний піст розпочнеться 28 листопада і триватиме 40 днів, до 6 січня 2020 року включно.

Піст не можна сприймати, як дієту, адже це не лише відмова від м’яса, яєць і молока, а й відмова від багатьох духовних насолод і розваг.

Крім того, в цей період заведено прощати, не лихословити, займатися благодійністю.

Читайте: Як зустрічати Новий рік 2020 – традиції святкування

Також підготовку до Різдвяного посту починати необхідно вже зараз. Варто поступово збільшувати кількість овочів і менше вживати продуктів тваринного походження.

Рекомендується замінити білок тваринного походження рослинним: горіхи, бобові та гриби. Дієтологи рекомендують під час посту більше пити рідини.

Раніше Факти ICTV розповідали про вихідні на Новий рік 2020. Перед Новим роком 2020 рекомендують перенести робочі дні з 30 і 31 грудня на 21 і 28 грудня відповідно.