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Факти / Lifestyle

Міжнародний день сексу: 7 цікавих фактів про секс

30 листопада світ відзначає Міжнародний день сексу. Факти ICTV зібрали цікаві факти про секс.

Міжнародний день сексу: 7 цікавих фактів про секс

Міжнародний день сексу відзначають 30 листопада в усьому світі з 2007 року. Свято не вважається офіційним, хоча було запроваджене з подачі ЮНЕСКО.

Вважається, що ідея Міжнародного дня сексу зародилася у спілкуванні користувачів інтернет-форумів. Там же було обрано Амстердам як основне місце проведення свята.

Активісти у цей день роздають усім бажаючим листівки з інформацією про безпечний секс. Часто в небо запускають різнокольорові презервативи.

Також свої демонстрації в цей день проводять сексуальні меншини.

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7 цікавих фактів про секс у Міжнародний день сексу

  • Секс допомагає зміцнити імунну систему. Люди, які хоча б раз на тиждень займаються сексом, мають більш високий рівень іммуноглобіна в організмі.
  • Секс омолоджує. Чоловіки і жінки, які повідомляли, що займалися сексом в середньому чотири рази на тиждень, виглядали приблизно на 10 років молодше за свій реальний вік.
  • Секс допомагає зменшити стрес. Численні дослідження показують, що після сексу знижується рівень тривоги і нормалізується сон.
  • Найпростіші позиції у сексі забезпечують найінтенсивніші оргазми.
  • Секс – це хороша вправа, яка допомагає циркуляції крові, знижує рівень холестерину і виділяє корисні ендорфіни.
  • Секс допомагає у втраті ваги. Година сексу допоможе спалити 300 калорій.
  • Жіночі оргазми можуть тривати до чотирьох разів довше, ніж чоловічі.

Раніше Факти ICTV писали, чи варто займатися сексом на першому побаченні.

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