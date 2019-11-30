З нагоди Міжнародного дня сексу Факти ICTV створили оригінальні, жартівливі листівки.
Міжнародний день сексу відзначається 30 листопада. Вперше його внесли до календаря свят і пам’ятних дат у 2007 році за ініціативою ЮНЕСКО.
За деякими даними, ідея святкування такого дня зародилася в форумах, які також запропонували обрати місцем проведення Амстердам. Там 30 листопада зазвичай проходять паради, на яких закликають до безпечного сексу, а також роздають листівки та презервативи.
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Червоніти не потрібно, адже це заняття подобається всім. Краще привітайте своїх половинок зі святом. Для цього Факти ICTV створили жартівливі листівки з Міжнародним днем сексу.
Міжнародний день сексу – привітання в листівках / 4 фотографии
Раніше Факти ICTV писали, чи варто займатися сексом на першому побаченні.
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