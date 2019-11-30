PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Міжнародний день сексу – привітання в листівках

З нагоди Міжнародного дня сексу Факти ICTV створили оригінальні, жартівливі листівки.

Международный день секса

Міжнародний день сексу відзначається 30 листопада. Вперше його внесли до календаря свят і пам’ятних дат у 2007 році за ініціативою ЮНЕСКО.

За деякими даними, ідея святкування такого дня зародилася в форумах, які також запропонували обрати місцем проведення Амстердам. Там 30 листопада зазвичай проходять паради, на яких закликають до безпечного сексу, а також роздають листівки та презервативи.

Читайте: Як зробити секс регулярним – 11 секретів

Червоніти не потрібно, адже це заняття подобається всім. Краще привітайте своїх половинок зі святом. Для цього Факти ICTV створили жартівливі листівки з Міжнародним днем ​​сексу.

  • Міжнародний день сексу
  • Міжнародний день сексу
  • Міжнародний день сексу
  • Міжнародний день сексу
  • Міжнародний день сексу
  • Міжнародний день сексу
  • Міжнародний день сексу
  • Міжнародний день сексу
Міжнародний день сексу – привітання в листівках / 4 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, чи варто займатися сексом на першому побаченні.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка